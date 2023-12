Juve, rinnovo Bremer: ormai è fatta. Deciso il futuro del brasiliano

Siamo ormai vicinissimi all'ufficialità del rinnovo di Gleison Bremer con la Juventus. Ecco i dettagli del prolungamento del contratto e le nuove cifre dell'ingaggio del difensore centrale brasiliano

27-12-2023 15:53

Il rapporto di lavoro tra Gleison Bremer e la Juventus è destinato a proseguire. Salvo colpi di scena clamorosi sul filo dell’improbabile, il centrale della difesa al servizio di Massimiliano Allegri proseguirà il suo cammino in bianconero per i prossimi anni. Filtrano i dettagli, in attesa della formalità di un comunicato ufficiale (ma ormai siamo lì, stando alle notizie che arrivano).

Bremer, la colonna irrinunciabile della Juve di Allegri

Arrivato dal Torino nel luglio 2022 ed acquistato a titolo definitivo dall’altra metà della Mole (per 41 milioni di euro, a cui si aggiunsero 8 milioni di bonus), Bremer rappresentava uno dei colpi di quel mercato, con la Juve che riuscì a beffare l’Inter. Allora il difensore, tra i più forti nel suo ruolo al centro del reparto, firmò un contratto quinquennale con ingaggio da 6 milioni di euro l’anno.

Più di un anno dopo è già tempo di rinnovi. Il titolarissimo di Allegri (solo in questa stagione è sempre stato schierato dal primo minuto disputando per intero i match, ad esclusione della trasferta contro l’Atalanta dello scorso primo ottobre) dovrebbe essere pronto ad apporre la firma per un prolungamento del contratto che supera di un anno quello attuale.

I dettagli del rinnovo di Bremer

In buona sostanza, Bremer si legherebbe ai colori bianconeri sino alla stagione 2028: in questo modo si potrà ulteriormente diluire l’ammortamento del brasiliano in più esercizi. Inoltre è previsto un ritocco dell’attuale ingaggio, in particolare si parla di una limatura sul fronte dei bonus e di uno stipendio che salirebbe così a 5 milioni netti (dai 4 attuali).

Entro la fine di questo anno solare, e quindi tra pochi giorni (per questioni di bilancio), verranno apposte le firme definitive per siglare il tutto. Lo sblocco pare si sia avuto dopo il successo della Juve contro il Napoli nel match dell’Immacolata.

Le altre manovre di mercato della Juve

Intanto, in vista del mercato di gennaio che sta per entrare nel vivo, la Juventus sta tenendo d’occhio dei potenziali obiettivi in entrata. Sicuramente Samardzic, al centro di una contesa con il Napoli, ma sempre in ottica centrocampo è viva la pista che conduce a Kalvin Phillips del Manchester City. Non mancano ovviamente delle necessità in uscita: qui il punto sulle ultime operazioni di calciomercato dei bianconeri.