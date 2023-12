Calciomercato Juventus, ecco chi può partire a gennaio e chi può arrivare

La situazione in casa bianconera riguardo la trattativa Phillips, spunta anche il nome di Djalo del Lills. Arrivano offerte dalla Premier League per Soulé.

27-12-2023 12:19

L’apertura ufficiale del calciomercato invernale si avvicina e la Juventus è già al lavoro per pianificare possibili colpi. Massimiliano Allegri si mostra soddisfatto della rosa attuale, ma non esclude movimenti in entrata, a patto che seguano alcune cessioni. Il centrocampo è il reparto sotto osservazione, soprattutto con le assenze forzate di Fagioli e Pogba a cui l’allenatore livornese è riuscito a sopperire con l’ausilio dei giocatori già presenti in squadra. Nel frattempo, Manna e Giuntoli hanno già individuato alcuni possibili obiettivi sul mercato.

Affare Phillips e il sogno Koopmeiners: la situazione

La Juventus continua a valutare l’opportunità di rinforzare il reparto di centrocampo. Il nome di Kalvin Phillips, attualmente al Manchester City, resta al centro dell’attenzione. Proseguono le trattative tra la dirigenza bianconera e quella dei Citizen, con l’intento della Juventus di portarlo alla Continassa tramite un prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, sembra che le condizioni finanziarie non siano ancora soddisfacenti per entrambe le parti coinvolte. Il club inglese è orientato a liberarsi dell’ingaggio del centrocampista e a ottenere una quota per la concessione del prestito per sei mesi. Inoltre, Phillips desidera garantirsi una maggiore continuità, una richiesta che potrebbe non adattarsi alle esigenze di Allegri, considerando le buone performance attuali dei centrocampisti in rosa.

Inoltre, la Juventus continua a coltivare il sogno Koopmeiners. Ciò nonostante, considerando l’offerta importante avanzata dall’Atalanta, sembra che il suo possibile trasferimento in bianconero potrebbe concretizzarsi con maggior facilità nel prossimo calciomercato estivo.

Mercato di gennaio: chi potrebbe partire

Nonostante i buoni risultati conquistati finora, la Juventus non esclude la possibilità di apportare miglioramenti alla squadra attuale. Ma, per concretizzare un acquisto a gennaio, i bianconeri dovranno necessariamente procedere con una cessione. In questo contesto, di fronte a offerte considerevoli, nessun giocatore è considerato incedibile. Alcune voci circolano attorno a Soulé, attualmente in prestito al Frosinone e ambito da diversi club della Premier League, con la Juventus disposta a lasciarlo partire per un’offerta non inferiore ai 25 milioni.

Un’altra possibile mossa tra le linee difensive potrebbe delinearsi in casa bianconera dopo il consolidato accordo per il prestito di Huijsen al Frosinone. Si tratta di Djalo, attualmente in forza al Lille e in fase di recupero da un infortunio, con il suo contratto prossimo alla scadenza. Il suo arrivo potrebbe rappresentare una risorsa aggiuntiva in vista della prossima estate, specialmente considerando la possibile partenza di Alex Sandro.