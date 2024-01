Dopo aver detto sì al Leicester, Stefano Sensi aspetta solo che la società inglese di Championship, trovi l’intesa economica con l’Inter per perfezionare il trasferimento. A giocare un ruolo fondamentale è stato e sarà di certo, l’allenatore Enzo Maresca: per il suo Leicester, Sensi sarebbe una colonna per i prossimi sei mesi e per la prossima stagione. Il club di Zhang, che sta affrontando un passaggio importante, sarebbe ben disposto e valuterebbe un’offerta a partire dai 2 milioni e di risparmiare l’ingaggio del centrocampista.