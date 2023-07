La notizia non è proprio inedita, ma merita comunque: Paulo Dybala in vacanza con la fidanzata Oriana e l’amico Angel Di Maria sarebbe al centro delle manovre di mercato del Chelsea, secondo il Corriere dello Sport. La clausola rescissoria presente nel suo contratto, da soli 12 milioni per l’estero, come prevedibile fa gola a tante squadre. A breve, gli agenti del campione del mondo argentino dovrebbero avere un contatto con Tiago Pinto per parlare proprio del futuro della Joya. Dybala sta bene alla Roma ed è grato per la fiducia avuta un anno fa, ma allo stesso tempo si aspetta un riconoscimento anche economico. Per ora non è in calendario un vertice con i suoi agenti, ma Tiago Pinto non mancherà di inserirlo se il Chelsea farà l’offerta a non meno di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia che si attende.