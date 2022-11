LIVE MARSEILLE - TOTTENHAM 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Marseille - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Tottenham sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Marseille-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Marsiglia e Tottenham in una competizione europea è arrivato all'inizio di questa Champions League, con gli Spurs che hanno vinto in casa per 2-0.

Il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime nove sfide contro squadre inglesi nella UEFA Champions League (2D, 7P), il suo ultimo successo contro queste avversarie risale a dicembre 2010, un 1-0 sul Chelsea.

Gli Spurs hanno giocato fuori casa contro squadre francesi in sei precedenti occasioni in competizioni europee, senza mai trovare il successo (4N, 2P). L'unica tra queste gare giocata in Champions League è stata nel novembre 2016, una sconfitta per 2-1 contro il Monaco.

Dopo aver perso sei partite casalinghe di fila in Champions League tra marzo 2012 e novembre 2020, il Marsiglia ha vinto due delle ultime tre (1P), inclusa la più recente, contro lo Sporting Lisbona. La formazione francese può vincere due gare interne consecutive nella competizione per la prima volta da ottobre-dicembre 2010 (successi contro Zilina e Chelsea).

Gli Spurs hanno vinto solo due delle ultime otto partite di Champions League (2N, 4P) - prima di queste, avevano registrato una serie di tre vittorie consecutive, durante la fase a gironi 2019/20.

Nonostante sia attualmente ultimo nel Gruppo D, il Marsiglia può ancora terminare il girone in prima posizione. Solo una volta in 10 precedenti stagioni il Marsiglia è arrivato primo nel proprio girone di Champions League, nel 1992/93, quando ha alzato il trofeo.

Gli Spurs non hanno vinto nessuna delle ultime quattro trasferte di Champions League: se non dovessero trovare il successo in questa gara, sarebbe la loro serie più lunga di partite consecutive fuori casa senza trovare la vittoria nella competizione.

Il Marsiglia ha concesso agli avversari in media 9.5 passaggi per ogni intervento difensivo (PPDA), il terzo punteggio più basso in questa Champions League, dopo Chelsea (8.3) e Barcellona (9.3).

Gli Spurs non hanno segnato in nessuna delle ultime tre trasferte di Champions League; l'ultima squadra inglese che non ha trovato la rete in più gare esterne di fila nella competizione è stata il Manchester United, tra ottobre 2004 e novembre 2005 (cinque, un record per un club inglese).

Nuno Tavares del Marsiglia ha tentato 48 dribbling in questa Champions League, più di ogni altro giocatore. Tuttavia, il terzino ha portato a buon fine solo il 27% di questi tentativi (13), che lo colloca in 67ª posizione tra i 76 giocatori che hanno effettuato almeno 10 tentativi di dribbling.

Dove vedere Marseille-Tottenham di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Marseille-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 novembre.

Marseille-Tottenham è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

