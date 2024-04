(23) EMRE CAN (C)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atletico madrid - Borussia dortmund? La gara tra Atletico madrid e Borussia dortmund si giocherà mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Atletico madrid - Borussia dortmund? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atletico madrid - Borussia dortmund sarà Paolo Valeri

PREPARTITA

Atletico Madrid - Borussia Dortmund è valevole per i Quarti della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Borussia Dortmund sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Atletico Madrid nella fase a gironi ha incontrato Lazio, Feyenoord, Celtic e Milan superando il girone con 14 punti mentre Borussia Dortmund ha incontrato Paris Saint-Germain, Newcastle United e Milan superando il girone con 11 punti.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid ha vinto due delle ultime tre partite contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee (1P) dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle prime tre sfide disputate (1N, 2P).

Il Borussia Dortmund ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le vittorie ottenute contro l'Atlético Madrid nelle competizioni europee, l'ultima delle quali arrivata nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19 (4-0).

Il Borussia Dortmund ha vinto ciascuna delle ultime due trasferte contro squadre spagnole in UEFA Champions League, entrambi i successi arrivati contro il Siviglia (3-2 nel 2021 e 4-1 nel 2022). Prima di allora, i tedeschi avevano vinto solo una delle 16 trasferte contro formazioni spagnole nelle competizioni europee (5N, 10P).

L'Atlético Madrid non ha mai perso, nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, nelle partite giocate al Vicente Calderón e al Cívitas Metropolitano con Diego Simeone allenatore (16 gare - 10V, 6N). In queste 16 partite gli spagnoli hanno subito solo quattro gol, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni.

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, perdendo in otto di queste (1N). L'ultima vittoria esterna dei tedeschi ai quarti di finale della competizione risale al marzo 1997 (1-0 contro l'Auxerre), da allora due pareggi e tre sconfitte nelle gare di questo tipo.

Dall'inizio della stagione 2013-14, ci sono stati 15 doppi confronti tra squadre spagnole e tedesche nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League: di questi 15, la squadra spagnola è riuscita a qualificarsi in 13 occasioni (87%)

Tra le squadre rimaste nella competizione, Borussia Dortmund (368) e Atlético Madrid (342) sono le due che hanno fatto registrare più pressioni alte a partita in questa UEFA Champions League.

Antoine Griezmann è il capocannoniere di tutti i tempi dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League (32 gol), con sei gol (in otto presenze) arrivati in questa edizione della competizione. Se dovesse andare a bersaglio in questa partita, eguaglierebbe il suo miglior bottino di gol registrato in una singola stagione del torneo (sette nel 2015-16, quando l'Atlético raggiunse la finale).

In base alla qualità dei tiri in porta affrontati, Gregor Kobel del Borussia Dortmund è il portiere che ha evitato più gol avversari in questa UEFA Champions League (+4.9; quattro gol subiti su un valore di expected goals di 8.9)

Rodrigo De Paul è il giocatore che ha creato più occasioni da passaggi che hanno rotto/superato una linea avversaria in questa stagione in UEFA Champions League (otto), mentre è anche il calciatore dell'Atlético Madrid che ha servito il maggior numero di passaggi tra le linee nell'ultimo terzo di campo (39) nella competizione.

Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 aprile.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Quarti della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

