DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Copenaghen - Manchester city? La gara tra Copenaghen e Manchester city si giocherà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Copenaghen - Manchester city? L'arbitro del match sarà Artur Manuel Soares Dias Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Copenaghen - Manchester city sarà Tiago Martins Dove si gioca Copenaghen - Manchester city? La partita si gioca a Copenhagen In che stadio si gioca Copenaghen - Manchester city? Stadio Telia Parken Quale è stato il risultato finale di Copenaghen - Manchester City? La gara tra Copenaghen e Manchester City si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Copenaghen - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Telia Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Manchester City sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Rui Licínio Tavares e Paulo Soares. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Copenaghen-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenaghen ha ospitato il Manchester City durante l’edizione 2008/09 della Coppa UEFA, in un match di andata dei sedicesimi di finale. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-2, con Nedum Onuoha e Stephen Ireland in gol per la squadra inglese.

Il Manchester City ha sconfitto 5-0 il Copenaghen nell’ultimo confronto diretto – il miglior punteggio combinato ottenuto contro un’avversaria in una singola edizione di Champions League è il 9-0 inflitto allo Shakhtar Donetsk nell’annata 2018/19 (3-0 in trasferta, 6-0 in casa).

Il Manchester City ha perso l’ultima partita della sua storia giocata in Danimarca: nell’occasione, un match di ritorno degli ottavi di finale della Coppa UEFA 2008/09, ad imporsi fu l’Aalborg con il punteggio di 2-0. La qualificazione, vista la vittoria per 2-0 dei Citizens nella gara di andata, si è poi decisa ai calci di rigore: a passare il turno fu il club inglese.

Le ultime due sfide di Champions League giocate da squadre inglesi in Danimarca sono terminate in parità (Copenaghen-Leicester 0-0 del 2/11/2016 e Midtjylland-Liverpool 1-1 del 9/12/2020). Soltanto in un’occasione una squadra inglese ha invece perso in Danimarca in questa competizione (Copenaghen-Manchester United 1-0 dell’1/11/2006).

Il Copenaghen ha perso soltanto una delle 13 gare casalinghe giocate in una fase a gironi di Champions League (6V, 6N). L’unica squadra in grado di sconfiggere i danesi al Parken è stata il Real Madrid nell’edizione 2013/14: in quell’annata sono poi stati proprio gli spagnoli a vincere la competizione.

Dall’inizio della scorsa stagione il Manchester City ha perso due delle quattro gare giocate in trasferta nei gironi di Champions League (0-2 con il PSG e 1-2 contro il Lipsia) – i Citizens erano rimasti imbattuti lontano da casa in questa fase della competizione nelle precedenti tre edizioni (6V, 3N, 9P).

Gli ultimi tre match giocati in casa dal Copenaghen in Champions League sono terminati senza reti segnate – è la striscia più lunga di 0-0 casalinghi nella storia del torneo assieme a quella del Porto, che li collezionò tra l’aprile e il novembre del 2004.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha vinto 15 dei 16 match giocati contro allenatori d’età inferiore ai 40 anni in Champions League (1P) – le sue squadre hanno segnato in totale 54 gol, concedendone appena 10.

Il Copenaghen è l’unica squadra assieme ai Rangers a non aver ancora segnato in Champions League in questa stagione – nella competizione i danesi non sono mai rimasti a secco di gol per quattro gare di fila.

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 28 gol in 22 partite giocate in Champions League. Con la sua prossima rete eguaglierebbe il record nel torneo di David Trezeguet (58 presenze), Roy Maakay (61 presenze) e Patrick Kluivert (71 presenze).

