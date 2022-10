LIVE ATLETICO MADRID - BRUGES 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atletico madrid - Bruges? La gara tra Atletico madrid e Bruges si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Atletico madrid - Bruges? L'arbitro del match sarà Danny Makkelie Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atletico madrid - Bruges sarà Dennis Higler Dove si gioca Atletico madrid - Bruges? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Atletico madrid - Bruges? Stadio Cívitas Metropolitano Chi trasmette la partita Atletico madrid - Bruges? La partita tra Atletico madrid e Bruges verrà trasmessa da Sky Sport Football, Sky e Mediaset Infinity Qual'è il risultato di Atletico Madrid - Bruges? Al 30° minuto del primo tempo il risultato di Atletico Madrid - Bruges è 0-0

Atletico Madrid - Bruges è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Bruges sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Atletico Madrid-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atletico Madrid ha vinto tutti e cinque gli incontri casalinghi contro squadre del belgio contando tutte le competizioni - le ultime tre contro il Club Brugge, con la squadra spagnola in grado di segnare esattamente tre reti in ognuno di questi incontri.

Il Club Brugge non ha mai vinto fuori casa contro squadre spagnole contando tutte le competizioni europee (5N, 9P), con l’ultima gara giocata in Spagna terminata 2-2 contro il Real Madrid nell’ottobre 2019.

Con una vittoria, il Club Brugge potrebbe superare la fase a gironi di Champions League per la prima volta nella sua storia, in quella che è la sua 10ª partecipazione alla competizione. Il Club Brugge potrebbe diventare anche la seconda squadra belga a vincere quattro incontri di Champions League di fila, dopo l'Anderlecht nel novembre 2000.

L'Atletico Madrid ha vinto solo una delle ultime nove gare casalinghe di Champions League (5N, 3P), anche se questo successo è arrivato in quella più recente – battendo il Porto nella prima giornata della fase a gironi di questa edizione, grazie alla rete decisiva di Antoine Griezmann al 101° minuto di gioco.

Nella prima trasferta in questa edizione di Champions League, il Club Brugge ha raccolto una vittoria per 4-0 contro il Porto. In quella che sarà solo la sua seconda gara fuori casa da allenatore nella competizione, Carl Hoefkens potrebbe essere il primo allenatore del Club Brugge a conseguire due successi consecutivi in trasferta.

L'Atletico Madrid potrebbe perdere tre partite consecutive di Champions League per la seconda volta in meno di un anno, dopo che non aveva mai registrato tre sconfitte consecutive nella competizione prima di novembre 2021.

Il Club Brugge ha segnato sette gol nelle tre gare della UEFA Champions League in corso, questo è il secondo miglior bottino di reti in una singola edizione della competizione (otto nel 2020/21).

Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid ha sbagliato un calcio di rigore nella partita contro il Club Brugge della scorsa settimana: questa è la terza volta che gli capita nella competizione. Infatti, fra tutti i giocatori che hanno calciato almeno cinque rigori nella competizione dal 2003/04 (esclusi i calci di rigore dopo i supplementari), nessuno ha una percentuale inferiore al francese (57% - 4/7 realizzati).

Ferran Jutglà ha sia segnato che fornito un assist in ciascuna delle ultime due partite di Champions League del Club Brugge. Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2003/04), solo due giocatori ci sono riusciti per tre gare consecutive: Robert Lewandowski (agosto 2020) e Leroy Sané (novembre 2021).

Solo Ole Gunnar Solskajer (42) ha fatto più presenze da subentrato nella UEFA Champions League di Ángel Correa dell'Atletico Madrid (36), che è entrato a gara in corso in tutte e tre le gare di questa edizione.

Dove vedere Atletico Madrid-Bruges di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Bruges si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Atletico Madrid-Bruges è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Atletico Madrid - Bruges tra Sky o Mediaset.

