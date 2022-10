LIVE BARCELLONA - INTER 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Spotify Camp Nou

Città: Barcelona

Capienza: 99354 spettatori20:33

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Barcellona-Inter, gara valida per la 4a giornata di UEFA Champions League.20:33

Barcellona e Inter si affrontano nuovamente a distanza di 8 giorni, dopo la sfida vinta per 1-0 dai nerazzurri a San Siro grazie al gol di Calhanoglu, dopo una prova sensazionale dei padroni di casa e al termine di una partita molto combattuta.20:34

Il Barcellona, fermo a quota 3 punti dopo le due sconfitte subite contro Bayern Monaco e Inter e con l’unica vittoria contro il Viktoria Plzen, oggi è alla ricerca della vittoria per agganciare i nerazzurri al secondo posto e puntare al passaggio del turno. In campionato, invece, la situazione è molto più favorevole ai blaugrana con il primo posto in classifica condiviso a pari punti con il Real Madrid.20:34

L’Inter proverà oggi a strappare punti al Camp Nou che sarebbero preziosissimi sia in ottica passaggio del turno, sia dal punto di vista mentale, per mettersi definitivamente alle spalle il mese di settembre che ha messo in nerazzurri in enorme difficoltà. Fare risultato qui vorrebbe dire mettere un piede agli ottavi di finale.20:35

Sfida storica tra le due formazioni che in Champions League si sono affrontate 11 volte, con i blaugrana che hanno portato a casa la vittoria per 6 volte, a fronte dei 3 pareggi. Le vittorie neroazzurre sono solo 2: il match della scorsa settimana vinto per 1-0 e una delle gare più memorabili di sempre per il tifo interista, il 3-1 del 20 Aprile 2010, anno del Triplete.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Barcellona si dispone con un 4-3-3: Ter Stegen – Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Marcos Alonso – Gavi, Busquets, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Dembélé.20:36

Xavi schiera i suoi con la difesa a 4 con Ter Stegen in porta, Pique e Eric Garcia centrali, Sergi Roberto e Marcos Alonso terzini. A centrocampo il trio formato da Busquets, in mediana, Gavi e Pedri, come mezz’ali. Davanti confermato il tridente Raphinha, Lewandowski e Dembélé.20:36

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter scende in campo con un 3-5-2: Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro Martinez.20:36

Inzaghi conferma Onana in porta dopo le ultime due uscite, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare la linea difensiva. Il regista, come all’andata, sarà Calhanoglu con Mkhitaryan e Barella ai suoi lati. Sulle fasce Dimarco e Dumfries. Davanti Lautaro Martinez verrà accompagnato da Edin Dzeko, unica soluzione offensiva viste le assenze di Lukaku e Correa.20:37

A dirigere il match ci sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak.20:37

Via al match! Primo possesso per l'Inter.21:00

2' Primo spiovente da parte di Marcos Alonso che lancia dal cerchio di centrocampo verso l'area nerazzurra, dove si inserisce Sergi Roberto che di testa manda alto.21:03

4' Primo angolo per l'Inter battuto da Calhanoglu sul primo palo dove arriva Lautaro Martinez che di testa manda a lato.21:04

5' Cross insidioso di Raphinha dalla destra che se la sposta sul mancino e calcia forte: la palla attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo senza alcuna deviazione.21:05

8' Lautaro viene servito in profondità da Dzeko e arriva alla conclusione defilato dentro l'area, con la palla che termina fuori alla sinistra di Ter Stegen: l'arbitro fischia però off-side sulla posizione iniziale di Dzeko.21:09

10' Lewandowski di testa, si salva l'Inter! Calcio d'angolo battuto sulla destra da Pedri per la testa di Lewandowski che indirizza verso il palo opposto con Onana rimasto immobile, salva Mkhitaryan posto sulla linea di porta.21:14

12' Conclusione di Raphinha dal limite dell'area: tiro centrale ma insidioso, con Onana che respinge sopra la traversa in calcio d'angolo.21:12

15' Gavi cerca Pedri in inserimento al centro dell'area, con quest'ultimo che non colpisce per pochissimo e con Bastoni che tocca in calcio d'angolo.21:15

17' Traversa di Dzeko! Calcio punizione battuto magistralmente dalla zona destra della trequarti da Calhanoglu verso il secondo palo, dove sbuca Dzeko che colpisce di punta e manda sulla traversa. La palla poi arriva sui piedi di De Vrij che da pochi passi non riesce a concludere a rete.21:18

23' Punizione laterale sulla sinistra battuta da Raphinha verso il centro dove si stacca Lewandowski che colpisce di testa quasi dal limite dell'area, ma non c'entra lo specchio e manda sul fondo.21:24

25' Cross dalla sinistra di Dimarco, messo fuori di testa da Pique. Sulla palla al limite si avventa Mkhitaryan che dal limite dell'area calcia con il destro: blocca tuffandosi alla sua destra Ter Stegen.21:26

26' Dembélé arriva sulla trequarti e dopo una finta di corpo calcia con il destro a giro verso il secondo palo, Onana manda in angolo con una parata plastica.21:27

28' Dumfries impegna Ter Stegen! Contropiede Inter in tre contro due, dopo un calcio d'angolo blaugrana, guidato da Barella che arrivato sulla trequarti avversaria, scarica alla sua destra per Dumfries che entra in area e calcia forte: bravo Ter Stegen a respingere la conclusione.21:30

31' Tiro non irresistibile dalla distanza di Pedri con Onana che si complica la vita respingendo corto e bloccando solo in un secondo momento sul tentativo in scivolata di Lewandowski.21:32

37' Barcellona ad un passo dal vantaggio! Lewandowski viene servito in area, anticipa De Vrij e, arrivato sul fondo, crossa al centro: la palla arriva a Raphinha che dal dischetto colpisce di sinistro al volo e manda a lato di pochissimo rispetto al palo alla destra di Onana.21:39

40' Altra occasione Barcellona! Tiro da fuori area di Dembélé con il destro, respinge corto Onana e sulla respinta arriva Pedri che prova a battere il portiere nerazzurro d'esterno destro ma trova la nuova respinta del portiere che blocca a terra.21:41

40' GOL! BARCELLONA-Inter 1-0! Rete di Ousmane Dembélé! Palla alta sulla destra dove arriva Raphinha che è bravo a tenerla in campo e servire con un tocco delicato Sergi Roberto in inserimento all'interno dell'area: il terzino spagnolo crossa di prima intenzione verso il centro dove è ben appostato Dembélé che deve solo appoggiare in porta la rete dell'1-0.21:43

44' Raphinha fuori di un soffio! Cross dalla sinistra di Alonso con Onana che esce e smanaccia, la palla arriva a Raphinha che se la posiziona sul sinistro e prova un tiro a giro morbidissimo, con la palla che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo.21:45