LIVE FC PORTO - BRUGES 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Rigore per Bruges. Ferran Jutglà e'stato atterrato in area di rigore.21:14

Rigore concesso da João Mário (FC Porto) per un fallo in area.21:14

FC Porto - Bruges è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Bruges sarà Anastasios Sidiropoulos coadiuvato da Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

FC Porto-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Porto ha vinto entrambe le partite di Champions League contro il Bruges: i due successi sono arrivati nella fase a gironi nel 2016/17 (2-1 in trasferta, 1-0 in casa).

Il Bruges ha vinto solo una delle quattro partite giocate nelle coppe europee contro il Porto (3P): 3-2 in casa nel novembre del 1972 in Coppa Uefa.

In tutte le competizioni europee, incluse le qualificazioni, il Porto in otto partite interne contro squadre del Belgio ne ha vinte sei e pareggiate due; inoltre in Champions League i portoghesi hanno ottenuto due successi nelle due sfide casalinghe (2-0 contro l’Anderlecht nel 1994 e 1-0 contro il Bruges nel 2016).

Nelle competizioni europee, il Bruges ha perso cinque delle sei trasferte in Portogallo (1V), l’unica vittoria è arrivata contro il Braga nel settembre del 2011 in Europa League.

Il Porto ha perso gli ultimi tre incontri di Champions League, due di questi contro l’Atletico Madrid, e non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nella competizione.

Il Bruges ha vinto 1-0 contro il Bayer Leverkusen nella prima giornata di questa Champions League interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive. L’unica volta che la squadra belga ha ottenuto due successi di fila nella competizione è stata quando tra ottobre-novembre 2005 ha battuto due volte il Rapid Vienna.

Gli ultimi quattro gol che il Porto ha subito in Champions league sono arrivati a partire dal 90° minuto e sono stati tutti segnati dall’Atletico Madrid; mentre in precedenza nessuna delle 87 reti concesse era stata realizzata dagli avversari negli ultimi minuti dell’incontro.

A partire dalla scorsa stagione il Porto ha segnato solo cinque gol in Champions League nonostante un xG di 10.1; infatti la differenza di -5.1 è la più grande di ogni altra squadra che ha partecipato alla competizione nello stesso periodo.

Abakar Sylla (19 anni e 256 giorni) è diventato il giocatore africano più giovane a segnare in Champions League al suo debutto da Mohamed Sarr nel settembre del 2002 (18 anni e 269 giorni). Inoltre in questa Champions League è risultato il miglior giocatore del Bruges sia per recuperi difensivi (11) che per tiri in porta respinti (2) oltre ad aver vinto entrambi i due duelli aerei affrontati.

In Champions League il Porto ha segnato sei degli ultimi 16 gol su calcio di rigore, inclusi gli ultimi due. Dalla stagione 2020/21 solo il Chelsea (7) ha realizzato più reti dal dischetto rispetto ai portoghesi nella competizione.

Dove vedere FC Porto-Bruges di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

FC Porto-Bruges si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 settembre.

FC Porto-Bruges è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

