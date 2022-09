LIVE VIKTORIA PLZEN - INTER 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

GOL! Viktoria Plzen-INTER 0-1! Rete di Edin Džeko. Gran lavoro in area di rigore di Gosens che scarica su Correa, l'argentino serve un assist perfetto per Dzeko che non manca l'appuntamento con il gol. Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko 19:07

OCCASIONE INTER! Corner nerazzurro: cross sul secondo palo per il colpo di testa di Dzeko che fa sponda al centro per Acerbi che a due passi conclude, ma Stanek blocca.19:02

Inzaghi sceglie la rotazione tra i pali: Onana confermato per la Champions. Novità in difesa: c'è Acerbi al centro, riposa de Vrij. A centrocampo spazio a Mkhitaryan al posto di Calhanoglu, mentre in attacco la coppia Dzeko-Correa.18:31

Tutto pronto in Repubblica Ceca, alla Doosan Aréna, per la sfida tra Viktoria Plzen e Inter, gara valida per la seconda giornata di UEFA Champions League del Gruppo C.16:24

PREPARTITA

Viktoria Plzen – Inter è valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, girone C.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen. Arbitro di Viktoria Plzen – Inter sarà Sandro Schärer coadiuvato da Bekim Zogaj e Jonas Erni. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dopo la prima giornata le due squadre si trovano ancora a zero punti: l’Inter è stata sconfitta in casa dal Bayern Monaco per 2-0 mentre il Viktoria Plzen è stato annientato dal Barcellona per 5-1.

Obbligatorio per l’Inter di Inzaghi stasera vincere e portarsi a 3 punti. L’Inter è tornata alla vittoria in campionato contro il Torino, nell’ultimo match disputato, dopo le due sconfitte subite nel derby contro il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco. Inzaghi deve sciogliere ancora dei dubbi per la formazione di stasera: Onana è favorito su Handanovic e Correa su Dzeko. Sulle fasce dovrebbero giocare Darmian a destra e Gosens a sinistra favoriti su Dumfries e Dimarco.

Probabili formazioni Viktoria Plzen-Inter

Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. All. Bilek

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vedere Viktoria Plzen-Inter in diretta TV e streaming

Viktoria Plzen-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 13 settembre. In TV la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. In streaming il match sarà visibile su Now Tv e Infinity plus.

