Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:56

Benvenuti alla diretta della partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si affrontano Lazio e Bayern Monaco.19:56

La Lazio è reduce dalla vittoria esterna in campionato maturata per 1-3 contro il Cagliari, il Bayern Monaco arriva invece dalla dura sconfitta con il Leverkusen per 3-0.19:56

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri21:02

Formazione BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer - Mazraoui, Kim, Upamecano, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane. Allenatore: Thomas Tuchel20:03

Panchina Lazio: Sepe, Magro, Patric, Kamada, Pedro, Casale, Castellanos, Lazzari.21:04

Panchina Bayern Monaco: Ulreich, Schmitt, De Ligt, Choupo-Moting, Dier, Zaragoza, Boey Tel, Pavlovic.20:04

Le scelte di Sarri: confermato Isaksen nel tridente, ancora panchina per Pedro. A centrocampo c'è Vecino nel ruolo di play al posto di Rovella e Cataldi. Ancora in panchina Lazzari.20:05

Le scelte di Tuchel: ovviamente confermato Kane con Sanè e Musiala sulle corsie laterali. In difesa c'è Mazraoui dal 1', panchina invece per De Ligt. C'è Kimmich in mediana al fianco di Goretzka.20:06

L'unico precedente tra Lazio e Bayern Monaco risale agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, con la squadra tedesca che vinse entrambe le gare (4-1 in trasferta, 2-1 in casa).20:07

La Lazio parteciperà alla fase a eliminazione diretta della Champions League solo per la terza volta, i biancocelesti non hanno mai superato un turno in questa fase: eliminazione ai quarti di finale del 1999-2000 contro il Valencia e agli ottavi di finale del 2020-21 contro il Bayern Monaco.20:07

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-BAYERN MONACO!21:01

3' Subito occasione importante per il Bayern Monaco che si affaccia in attacco con Kimmich, ben servito da Muller: il mediano tedesco non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.21:03

7' Altro tiro del Bayern Monaco, questa volta con Kane: la conclusione termina però fuori di parecchio alta sopra la traversa.21:09

12' Il Bayern Monaco spinge subito ad alti ritmi, la Lazio prova a contenere i tedeschi e allo stesso tempo tenta di colpire in contropiede.21:13

17' Alessio Romagnoli anticipa tutti di testa e colpisce verso il centro della porta. Neuer para senza troppi problemi. 21:20

21' Ancora Lazio pericolosa, questa volta con Luis Alberto che lascia partire un destro molto forte e che esce di poco alto sopra l'incrocio dei pali.21:23

25' Dopo 25 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Bayern monaco avanti con il 56%.21:28

29' Il Bayern Monaco torna a tirare, ancora una volta dalla distanza: la conclusione di Upamecano termina però fuori di parecchio alta sopra la traversa della porta difesa da Provedel.21:30

32' Calcio di punizione per il Bayern Monaco e conclusione potentissima di Sanè: la palla esce davvero di pochissimo, ad un paio di centimetri dal palo alla destra di Provedel.21:32

37' Si rivede in attacco anche la Lazio con Isaksen: l'esterno ex Feyenoord arriva al tiro di mancino che termina però di parecchio fuori.21:39

40' Splendida azione del Bayern Monaco che si presenta in area di rigore con Muller, bravissimo a servire Musiala: il giovane trequartista tedesco non riesce però ad inquadrare la porta da posizione ravvicinata.21:41

45' Finisce il primo tempo di LAZIO-BAYERN MONACO!21:46