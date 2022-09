LIVE SHAKHTAR DONETSK - CELTIC 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Celtic sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Shakhtar Donetsk-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la quinta volta che Shakhtar Donetsk e Celtic si affrontano nella fase a gironi di Champions League, dopo il 2004/05 (una vittoria a testa) e il 2007/08 (una vittoria a testa).

Il Celtic ha perso entrambe le ultime due trasferte contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League senza segnare in nessuna delle due: 0-3 nell'ottobre 2004 e 0-2 nel settembre 2007.

Lo Shakhtar Donetsk cercherà di vincere tre partite casalinghe consecutive contro un singolo avversario in una competizione europea per la terza volta, dopo esserci riuscito con la Roma nel 2018 e con lo Sporting Braga nel 2016 (tre entrambe).

Lo Shakhtar Donetsk ha schierato sei giocatori di età pari o inferiore a 23 anni nell’XI titolare che ha battuto 4-1 il Lipsia nella prima giornata di questa Champions League; l'età media della formazione titolare è stata di 24 anni e 180 giorni, la seconda più giovane nel primo turno, alle spalle solo del Salisburgo.

Questa sarà la prima trasferta del Celtic in Champions League dal novembre 2017, quando perse, con Brendan Rodgers in panchina, sul campo del Paris Saint-Germain (7-1). La squadra ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 33 match esterni nella competizione: nella vittoria 3-0 in casa dell'Anderlecht nel 2017/18.

Dopo la vittoria contro il Lipsia nel primo turno, lo Shakhtar Donetsk cercherà di centrare per la terza volta due successi nelle prime due sfide stagionali di Champions League. Finora è successo solo nel 2010/11, e nel 2007/08, quando una delle due vittorie in questa stagione arrivò proprio contro il Celtic: 2-0 interno con Mircea Lucescu in panchina.

L'attaccante del Celtic Giorgos Giakoumakis sta ancora cercando il suo primo gol nelle principali competizioni europee (qualificazioni escluse); 12 presenze finora senza andare a bersaglio tra AEK Atene e Celtic (sei partite in Europa League, quattro in Champions League e due in Conference League).

Marian Shved ha segnato due gol all'esordio in Champions League con lo Shakhtar Donetsk (contro il Lipsia); nessun giocatore del club ne ha mai realizzati di più nelle prime due presenze nella competizione.

Il portiere del Celtic Joe Hart ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 trasferte di Champions League e cercherà di riuscirci per la prima volta nel torneo da dicembre 2014 contro la Roma (con la maglia del Manchester City).

Mykhailo Mudryk dello Shakhtar Donetsk è stato uno dei tre giocatori che hanno preso parte a tre gol nella prima giornata (un gol, due assist), insieme a Robert Lewandowski e Piotr Zielinski. All'età di 21 anni e 244 giorni, Mudryk è stato il più giovane giocatore dello Shakhtar a mettere lo zampino in ben tre marcature in una partita di Champions League dai tempi di Douglas Costa nel settembre 2010 (20y 14d contro il Braga).

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Celtic di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 settembre.

Shakhtar Donetsk-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Shakhtar Donetsk - Celtic tra Sky o Mediaset.

