Stadio: Etihad Stadium

Città: Manchester

Capienza: 55000 spettatori20:36

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Manchester City-Inter, gara valida per la prima giornata di Champions League.20:36

City e Inter si ritrovano in Champions League a distanza di 15 mesi dalla finale di Istanbul che vide gli inglesi trionfare di misura grazie alla rete di Rodri. Gli uomini di Inzaghi si presentano quindi a Manchester per la rivincita dopo quella gara molto equilibrata e decisa, per usare le parole di Guardiola, dal lancio di una monetina. Nella passata edizione né i Citizens né i nerazzurri sono riusciti a ripetere quel cammino, entrambi eliminati ai calci di rigore da squadre di Madrid: l'Inter dall'Atletico agli ottavi, il City dal Real ai quarti. Il via alle danze per uno dei match più attesi del nuovo girone unico di Champions sarà alle 21.20:42

Dirige il match lo svedese Nyberg, coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist. Il quarto ufficiale Ladeback completa il team scandinavo. In sala VAR ci sono invece l'olandese Van Boekel e lo spagnolo De Burgos.20:44

FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER CITY: 4-3-2-1 per gli uomini di Guardiola. Ederson - Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Grealish, Savinho - Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Walker, Stones, Kovacic, Doku, Gundogan, Matheus Nunes, Foden, McAtee.20:46

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 per Inzaghi. Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto - Taremi. Thurami. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard.20:47

Guardiola ne cambia quattro rispetto alla vittoria ottenuta contro il Brentford in Premier League: Walker e Stones lasciano il proprio posto in difesa a Gvardiol e Ruben Dias, mentre a centrocampo non ci sono Kovacic e Gundogan ma Bernardo Silva e Rodri. Unica punta il confermatissimo Haaland che verrà supportato da Savinho e Grealish.20:50

Cambia tanto invece Inzaghi rispetto al pareggio esterno ottenuto a Monza domenica sera, la scelta più sorprendente è quella di rinunciare, almeno dal 1', a capitan Lautaro Martinez. Con Thuram davanti ci sarà infatti Taremi. Sulla sinistra, al posto dell'infortunato Dimarco, viene avanzato Carlos Augusto mentre sulla destra Darmian viene preferito ancora una volta a Dumfries. Bisseck-Acerbi-Bastoni il trio di difesa con Calhanoglu al centro della mediana, assistito da Barella e da Zielinski, stasera alla prima da titolare in maglia nerazzurra.20:54

Cielo sereno all'Etihad dove ci sono 18 gradi, serata dunque non particolarmente fredda.20:54

E' tutto pronto, si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre.20:55

Squadre in campo, inno della Champions e pochi secondi al fischio iniziale.21:00

Partiti!21:00

Pressing subito altissimo del City con Rico Lewis che costringe Bastoni a buttare la palla in fallo laterale per evitare rischi.21:01

3' Possesso palla totale per il City in queste prime battute di gara, Inter tutta rintanata nella propria trequarti.21:02

4' Recupero palla nerazzurro, Thuram ha spazio per provare a ripartire ma viene fermato dalla difesa di casa.21:06

5' Grealish gira in area per Haaland, anticipato perfettamente da Bastoni al limite dell'area piccola.21:04

6' Taremi ha spazio sulla trequarti, alza la testa e apre a destra per Thuram. Il francesce sceglie il diagonale di destro da posizione defilata, Ederson para senza problemi a terra.21:06

7' Barella recupera un ottimo pallone nella propria metà campo, serve Taremi che gira a destra per Thuram fermato però in fuorigioco di rientro.21:07

8' Savinho si incunea in area dalla destra, favorito anche da un rimpallo su Carlos Augusto, e prova il cross basso in area piccola dove c'è però Sommer pronto alla presa.21:08

9' Inter che sta uscendo dal proprio guscio ma sempre e comunque a cercare di sfruttare lo spazio lasciato dalla difesa altissima dei padroni di casa.21:09

10' Cross teso dalla destra di Calhanoglu, Ruben Dias anticipa tutti in area inglese.21:10

12' Ora è l'Inter a far girare palla per cercare di far uscire il City dalla propria metà campo.21:11

12' Fuorigioco di Carlos Augusto, di pochissimo oltre la linea difensiva avversaria e con tanto spazio davanti a sé. L'ampia fetta di campo lasciata scoperta alle proprie spalle dai padroni di casa potrebbe essere un fattore da sfruttare per gli uomini di Inzaghi.21:13

14' Percussione centrale di Haaland, Zielinski lo recupera da dietro e gli strappa il pallone al limite dell'area. Grande recupero del polacco a fermare una potenziale azione pericolosa degli avversari.21:13

15' Lancio lungo in profondità per la corsa di Carlos Augusto, Ederson recupera palla al limite della propria area e far ripartire l'azione inglese.21:14

16' Grealish prova il filtrante in area per Haaland, fermato dalla difesa dell'Inter.21:15

16' Ripartenza dell'Inter, Taremi serve Thuram in area ma il francese mastica il pallone col sinistro e spedisce la palla fuori da ottima posizione.21:16

17' Ruben Dias anticipa Thuram sulla linea di centrocampo e impedisce la girata del francese per Barella nello spazio.21:17

18' Ancora un'azione offensiva dell'Inter sull'asse Thuram-Taremi, l'iraniano prova a ritagliarsi lo spazio per la battuta a rete ma viene chiuso, poi ci prova Calhanoglu di prima intenzione ma colpisce malissimo. Rimessa dal fondo per il City.21:18

19' Primo acuto di Haaland, di testa debolmente su cross dalla destra di Savinho. Sommer blocca senza problemi al centro della propria porta.21:19

20' Bel fraseggio dell'Inter sulla trequarti offensiva, chiuso dal destro di Calhanoglu, deviato in corner dalla difesa di casa.21:20

21' Torsione di Acerbi sul tiro dalla bandierina di Calhanoglu, palla ampiamente a lato.21:21

23' Ruben Dias anticipa Acerbi sulla linea di centrocampo e guida l'attacco del City, Savinho poi si accentra dalla destra ma non trova lo spazio per la conclusione dalla distanza.21:22

24' Inter di nuovo tutta compatta a schermare la propria area dopo una lunga fase in cui aveva gestito stabilmente il possesso palla.21:24

24' Haaland prova l'acrobazia in area non trovando la sfera, Savinho ci prova di prima da buona posizione ma spedisce la palla alle stelle.21:24

25' Ancora Savinho, stavolta col mancino dalla distanza, la palla si impenna dopo una deviazione e Acerbi la allontana di testa. Poi l'Inter guadagna un calcio di punizione per fuorigioco di Grealish.21:25

26' Errore di impostazione per Sommer che calcia troppo alto per Bastoni, l'ex Atalanta non riesce a tenere la palla in campo e il City guadagna una rimessa laterale nel campo nerazzurro.21:26

27' Grealish ha spazio sulla sinistra e tocca in profondità per De Bruyne, il belga prova a sorprendere Sommer calciando in porta da posizione defilatissima ma colpisce solo l'esterno della rete.21:27

28' Altro fuorigioco di Grealish al limite dell'area interista. Prosegue però la lunga fase di possesso del City che sta ripetendo quanto fatto vedere nei primi minuti di gara.21:28

29' OCCASIONE INTER! Ederson lascia scoperta la propria porta per tenere in campo il pallone dopo un intervento errato di Ruben Dias, Darmian calcia teso nello specchio ma trova la respinta di un difensore avversario che salva i suoi!21:32

30' Barella calcia di prima dopo una respinta sul corner nerazzurro, murato della difesa di casa.21:31

30' Fallaccio di Akanji su Carlos Augusto e punizione per l'Inter a una ventina di metri dalla porta di Ederson in posizione defilata.21:30

31' Ederson salva d'istinto su un colpo di testa ravvicinato di Thuram, il francese era però era nettamente in fuorigioco.21:32

33' Altra entrata scomposta di un giocatore del City, stavolta è Ruben Dias a stendere Barella senza troppi complimenti nel cerchio di centrocampo. Il portoghese ha scelto la ruvidezza per fermare i nerazzurri che avevano tanto campo libero davanti.21:34

33' Nyberg ammonisce Ruben Dias per l'intervento su Barella.21:33

35' Savinho disorienta Carlos Augusto e crossa teso in area piccola, palla respinta dalla difesa interista.21:35

36' OCCASIONE CITY! Haaland prova la rasoiata mancina dal limite, palla fuori di pochissimo alla destra di Sommer.21:35

37' Altra palla pericolosa in area nerazzurra, la mette bassa De Bruyne dalla sinistra con Bernardo Silva che la cicca da pochi passi, poi Bastoni anticipa Haaland e guadagna anche fallo.21:37

38' Citizens che hanno alzato i giri del proprio motore in questa fase a caccia del vantaggio.21:37

38' De Bruyne entra in area dalla sinistra, il suo tiro-cross viene deviato e finisce lentamente tra le braccia di Sommer.21:38

39' Inter che non riesce più a riproporsi in avanti come fatto per larghi tratti in precedenza.21:39

40' Akanji stende Thuram fermando ancora una volta in modo falloso una ripartenza nerazzurra. Si allenta però per un attimo la pressione del City.21:40

41' Cross basso dalla sinistra di Zielinski, Ruben Dias anticipa Taremi in area.21:41

42' OCCASIONE INTER! Recupero palla altissimo di Darmian, Barella apre a destra per Taremi che centra per Thuram. Il francese prova il piattone di prima intenzione ma non trova la porta di poco!21:42

43' OCCASIONE CITY! Palla persa in uscita dall'Inter, De Bruyne si presenta al limite dell'area piccola dopo l'imbucata di Grealish ma viene murato da Sommer e Calhanoglu!21:44

44' Si ferma De Bruyne, sembra esserci un problema fisico per il capitano del City.21:44

45' Un minuto di recupero.21:45

45'+1' CARLOS AUGUSTO! Ripartenza quasi micidale dell'Inter con Taremi che aspetta l'arrivo di Carlos Augusto, lo serve sulla corsa col brasiliano che centra lo specchio della porta col mancino ma Ederson è reattivo e devia in corner col corpo.21:46

45'+2' Fine primo tempo all'Etihad. City-Inter 0-0.21:46

Nessuna rete nella prima frazione ma entrambe le squadre hanno dimostrato di poter far male in ogni momento, alternandosi nella gestione del possesso, quasi mai sterile, e rendendosi pericolose dalle parti di Ederson e Sommer in diverse occasioni. Sia agli uomini di Guardiola che a quelli di Inzaghi è mancato il guizzo decisivo nei 16 metri avversari ma il prevedibile calo delle energie nel secondo tempo potrebbe far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Finora infatti l'equilibrio è stato quasi totale.21:50