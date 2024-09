Pagelle Manchester City-Inter 0-0: Acerbi annulla Haaland, Barella inesauribile, Zielinski ok, Darmian spreca

Top e flop della partita Manchester City-Inter, valevole per la prima giornata di Champions League: Inzaghi riesce a imbrigliare Guardiola, promossi anche Calha e Carlos Augusto.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter debutta in Champions League con un ottimo pareggio a reti bianche contro i fuoriclasse del Manchester City. All’Etihad va in scena la finale di due stagioni fa, ma questa volta il risultato è diverso. Inzaghi imbriglia Guardiola, Acerbi annulla Haaland e sono proprio i nerazzurri ad avere le occasioni più nitide, senza però riuscire a sfruttarle.

Manchester City-Inter, le scelte a sorpresa di Inzaghi

Per l’esordio in Champions League contro i campioni d’Inghilterra Simone Inzaghi lascia fuori tre elementi imprescindibili dell’Inter che la scorsa stagione ha stravinto la Serie A. Già, Pavard, Mkhitaryan e soprattutto capitan Lautaro Martinez, non ancora in condizione, lasciano spazio a Bisseck, Zielinski e Taremi, che fa coppia con Thuram. Guardiola rimette Rodri al centro del villaggio, con Savinho, Bernardo Silva e Grealish alle spalle del fenomeno Haaland.

Primo tempo senza reti, ma Inzaghi imbriglia Pep

Il leitmotiv della gara è chiaro: nei primi minuti il City prova a fare la partita col giro palla ch’è il marchio di fabbrica di Guardiola, mentre l’Inter è attendista e prova – quando può – a colpire in contropiede con la velocità di Thuram. L’impostazione tattica di Inzaghi premia i nerazzurri che riescono a creare più occasioni rispetto ai padroni di casa, che in difesa palesano qualche lacuna come del resto già evidenziato nel corso del match di Premier col Brentford. Al 35′ si vede Haaland: il rasoterra dal limite del norvegese finisce non molto lontano dal palo alla sinistra di Sommer. Quindi è ancora il turno di Thuram, che, splendidamente servito da Zielinski, non trova la porta da buona posizione. Poco prima dell’intervallo l’Inter sfiora il gol in contropiede: Ederson, però, si oppone a Carlos Augusto.

Inter: mezz’ora per Lautaro, Mkhitaryan spreca

A inizio ripresa Guardiola opera subito due cambi: fuori l’evanescente Savinho e anche De Bruyne, dentro Foden e Gundogan. Al 65′ tocca a Inzaghi: è il momento di Lautaro per Thuram, dentro anche Mkhitaryan per Zielinski. Il Manchester City aumenta i giri e s’intravede qualche sprazzo del gioco del tecnico catalano: al termine di una combinazione nello stretto, Foden spara centralmente sprecando un rigore in movimento. L’occasione migliore, però, capita sui piedi di Mkhitaryan che, servito da Dumfries, gira alto sulla traversa. Finisce 0-0 ed è un punto d’oro

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5: Primo tempo da spettatore, nella ripresa si fa trovare pronto ogni volta che è chiamato in causa.

Primo tempo da spettatore, nella ripresa si fa trovare pronto ogni volta che è chiamato in causa. Bisseck 6: Inzaghi lo rispolvera dopo la prova tutt’altro che memorabile col Genoa all’esordio in campionato. Il tedesco alterna cose buone a qualche leggerezza (dal 74′ Pavard : sv).

Inzaghi lo rispolvera dopo la prova tutt’altro che memorabile col Genoa all’esordio in campionato. Il tedesco alterna cose buone a qualche leggerezza (dal 74′ : sv). Acerbi 7: A 36 anni si ritrova a marcare il ciclone Haaland, 12 anni in meno e un bottino di 9 gol nelle prime 4 giornate di Premier. Acerbi lo bracca e lo contiene come meglio non avrebbe potuto.

A 36 anni si ritrova a marcare il ciclone Haaland, 12 anni in meno e un bottino di 9 gol nelle prime 4 giornate di Premier. Acerbi lo bracca e lo contiene come meglio non avrebbe potuto. Bastoni 6: Dopo un primo tempo perfetto (ma senza le sue consuete sgroppate, del resto si gioca pur sempre contro il City…), rischia di combinarla grossa a inizio ripresa per eccesso di sicurezza.

Dopo un primo tempo perfetto (ma senza le sue consuete sgroppate, del resto si gioca pur sempre contro il City…), rischia di combinarla grossa a inizio ripresa per eccesso di sicurezza. Darmian 5,5: Non perché la sua prova nel complesso sia stata negativa, tutt’altro. Ma, imbeccato alla perfezione da Taremi, spreca un’occasione colossale provando un improbabile colpo di tacco anziché concludere verso la porta del City. (dal 74′ Dumfries : 6,5: Subito un’accelerazione con cross in mezzo per Mkhitaryan che non inquadra la porta).

Non perché la sua prova nel complesso sia stata negativa, tutt’altro. Ma, imbeccato alla perfezione da Taremi, spreca un’occasione colossale provando un improbabile colpo di tacco anziché concludere verso la porta del City. (dal 74′ : 6,5: Subito un’accelerazione con cross in mezzo per Mkhitaryan che non inquadra la porta). Barella 7: La fascia da capitano lo carica ancora più del solito. In mezzo al campo giganteggia: il suo dinamismo lo rende prezioso in fase di copertura e anche nelle ripartenze.

La fascia da capitano lo carica ancora più del solito. In mezzo al campo giganteggia: il suo dinamismo lo rende prezioso in fase di copertura e anche nelle ripartenze. Calhanoglu 6,5: Risparmiato col Monza, il turco è come sempre prezioso nella zona nevralgica del campo. Bravo anche a dare una mano in difesa.

Risparmiato col Monza, il turco è come sempre prezioso nella zona nevralgica del campo. Bravo anche a dare una mano in difesa. Zielinski 6,5: Il polacco ex Napoli parte male perdendo un pallone che poteva caro, poi però carbura e mostra il meglio del suo repartorio. (dal 65′ Mkhitaryan 5,5 : Gli capita una chance d’ora, ma spara alto).

Il polacco ex Napoli parte male perdendo un pallone che poteva caro, poi però carbura e mostra il meglio del suo repartorio. (dal 65′ : Gli capita una chance d’ora, ma spara alto). Carlos Augusto 6,5: Il connazionale Savinho è un cliente scomodo: il sostituto di Dimarco lo riesce a contenere e sfiora anche il gol in contropiede poco prima dell’intervallo (81′ Frattesi : sv).

Il connazionale Savinho è un cliente scomodo: il sostituto di Dimarco lo riesce a contenere e sfiora anche il gol in contropiede poco prima dell’intervallo (81′ : sv). Thuram 6: La sua velocità mette in crisi la retroguardia di Guardiola, ma spreca troppe opportunità per mancanda di freddezza e lucidità. (dal 65′ Lautaro 6).

La sua velocità mette in crisi la retroguardia di Guardiola, ma spreca troppe opportunità per mancanda di freddezza e lucidità. (dal 65′ 6). Taremi 6: Preferito a Lautaro, gioca molto bene di sponda ma non tenta mai la conclusione.

Top e Flop del Manchester City