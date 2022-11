LIVE MILAN - SALISBURGO 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gara di importanza capitale per il Milan di Pioli che con almeno un pareggio si qualificherebbe per gli Ottavi di finale, escludendo proprio gli austriaci. I rossoneri non accedono alla fase a eliminazione diretta dalla stagione 2013/14, quando si qualificarono grazie allo 0-0 casalingo contro l'Ajax nell'ultima gara del girone. Fu una gara tutta in salita dopo l'espulsione di capitan Montolivo nel primo tempo ma il Diavolo, allenato da Allegri, riuscì comunque a trovare un modo per portare a casa il pass. I 74 mila tifosi attesi a San Siro si augurano un match ben diverso da quello ma sono pronti a spingere i Campioni d'Italia verso la seconda fase.11:35