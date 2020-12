Quella dell'Allianz Stadium sarà inoltre una partita che passerà alla storia: Stephanie Frappart sarà infatti la prima donna ad arbitrare un incontro di Champions League. Il fischietto francese oltre ad aver già diretto numerosi match in patria (in Ligue 2 e Ligue 1), ha arbitrato la Supercoppa Europea 2019 ed esordito in Europa League proprio in questa stagione.19:06

La formazione di Andrea Pirlo ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, ma spera ancora di poter agguantare il primo posto nel girone a discapito del Barcellona, attualmente in testa con 3 punti di vantaggio. Per farlo i bianconeri dovranno sconfiggere questa sera gli ucraini e poi sbancare il Camp Nou settimana prossima per ribaltare il 2-0 subito all'andata da Messi e compagni.19:04

PREPARTITA

Juventus - Dinamo Kiev è valevole per la penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone G.

La partita è in programma il giorno 2 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Dinamo Kiev sarà la francese Stéphanie Frappart coadiuvata da Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot. Per la prima volta in Champions League arbitra una donna: la 37-enne Stéphanie Frappart che aveva già arbitrato la Supercolla europea.

Dopo 4 giornate il girone G di Champions League è guidato dal Barcellona a punteggio pieno con 12 punti, seguito a 3 lunghezze proprio dalla Juventus. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi di finale. La Dinavo Kiev si trova ultima ad 1 punto insieme al Ferencvarosi.

Con la qualificazione già in tasca la Juventus può affrontare la partita molto serenamente. Pirlo deve fare a meno di Chiellini, vittima di un'infortunio muscolare alla coscia destra. L'allenatore bianconero ritrova comunque Bonucci in difesa, dove troverà spazio anche Alex Sandro. Turno di riposo invece concesso a Cuadrado e Danilo. A centrocampo ritorna Bentancur, dove dovrebbero trovare spazio anche Chiesa e Ramsey. Davanti giocheranno sicuramente Cristiano Ronaldo insieme a Morata, squalificato in campionato dove invece giocherà Dybala.

Probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Andriyevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Verbic. All. Lucescu

Dove vedere Juventus - Dinamo Kiev di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Juventus-Dinamo Kiev si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 dicembre.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV.

Il calendario completo di Champions League