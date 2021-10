PREPARTITA

Zenit – Juventus è valevole per la terza giornata girone H della fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo.

Arbitro di Zenit – Juventus sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

A San Pietroburgo stasera si gioca la terza giornata del girone H: è caduta infatti la prime neve che ha coperto lo stadio e quindi si giocherà in un ambiente ostile per la Juve. La Juventus di Allegri affronta lo Zenit alle ore 22 locali e 21 in Italia. Dopo due giornate il girone H vede in testa proprio la Juventus a punteggio pieno (6 punti), seguita dal Chelsea e Zenit a 3 punti mentre il Malmoe è fermo a 0 punti.

In casa Juventus, in difesa davanti a Szczesny non ci dovrebbero essere dubbi su Chiellini e Bonucci mentre a completare la retroguardia dovrebbero essere Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra.

L’allenatore di casa Sergey Semak dovrebbe affidarsi ad un modulo 3-4-2-1 nel quale Barrios, Chistyakov e Rakitskiy andranno a formare il pacchetto difensivo a tre davanti al portiere Kritsyuk.

PROBABILI FORMAZIONI

Zenit (3-4-2-1) : Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All. Semak.

Juventus (4-4-2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri.

DOVE VEDERE ZENIT-JUVENTUS IN TV/STREAMING

La partita Zenit – Juventus, valevole per la terza giornata del girone H della fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022, sarà trasmessa in esclusiva in streaming da Amazon Prime Video alle ore 21.

C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match.