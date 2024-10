Le scelte di Inzaghi: in attacco il tandem Taremi-Arnautovic, Carlos Augusto e Dufries sulle fasce. Barella in regia, in difesa spazio a Bisseck.20:03

Le scelte di Magnin: Ganvoula e Imeri in avanti, Itten parte dalla panchina. Monteiro e Virginius gli esterni. Niasse e Lakomi in mediana.20:03

PREPARTITA

Young Boys-Inter è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite l’Inter è a 4 punti in classifica grazie al pari esterno con il Manchester City e alla vittoria interna contro la Stella Rossa; lo Young Boys è invece a 0 punti .

Arbitro di Young Boys-Inter è l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto uomo Andrew Madley. Al VAR ci sarà Stuart Attwell, con Peter Bankes.. La partita si gioca al Wankdorf Stadion di Berna, fischio di inizio ore 21.00.

La partita è molto importante per l’Inter perché ha una grossa opportunità di ritrovarsi di già nelle parti altissime della classifica. L’Inter è nettamente favorita contro una squadra che in queste prime due uscite ha dimostrato di essere una delle più scarse della fase a girone unico. Inzaghi dovrebbe ricorrere a un certo turnover stante anche il big match di campionato contro la Juve. In difesa il terzetto dovrebbe essere Pavard-De Vrij-Bissek; Dumfries e Carlos Augusto a tutta fascia, in mezzo Frattesi-Barella-Mkhitaryan, mentre davanti il tandem di scorta (ma di tutto rispetto) Arnautovic-Taremi. Nello Young Boys nessun giocatore particolarmente noto e tanti cognomi esotici.

Probabili formazioni Young Boys-Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Ugrinic, Niasse, Lauper, Monteiro; Ganvoula, Itten. All. Magnin.

Dove vedere Young Boys-Inter in diretta TV e streaming

Young Boys-Inter è trasmessa in esclusiva su Amazon Prime