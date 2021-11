Per via degli infortuni, Allegri ha scelte quasi obbligate di formazione. Szczesny in porta, davanti a lui linea a 4 con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Rabiot a centrocampo insieme a Bentancur e Locatelli, alle spalle di McKennie, che giocherà tra mediana e trequarti. Davanti largo di nuovo al tandem Chiesa-Morata.20:32

Archiviata la qualificazione con due turni di anticipo, la Juventus si reca a Londra per la partita di ritorno contro il Chelsea nel girone di Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è vincere per solidificare il primato in vetta al gruppo, che agli ottavi garantirebbe un'avversaria tra le seconde degli altri gironi, e magari ritrovare qualche certezza da riproporre anche in campionato.20:26

Dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus del 29 settembre, il Chelsea ha infilato una serie di otto vittorie consecutive – di cui l’ultima per 3-0 sabato contro il Leicester – e un pareggio, nonostante diversi infortuni e assenze. L'obiettivo della squadra di Tuchel, capolista solitaria in Premier League, è riprendersi il primato nel Gruppo H a discapito dei bianconeri e qualificarsi matematicamente al prossimo turno.20:26

PREPARTITA

Chelsea - Juventus è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Juventus sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Chelsea – Juventus è valevole per la quinta giornata del girone H della Champions League 2021/22. Dopo 4 giornate la Juventus comanda il girone a punteggio pieno con 12 punti, seguita proprio dal Chelsea a 3 lunghezze (9 punti). Finalini di coda Zenit con 3 punti e Malmoe a 0 punti. La Juventus affronta la sfida sapendo di essere già qualificata per gli ottavi di finale mentre ai Blues basta un punto per la qualificazione. Quello che è in palio è il primo posto nel girone sempre importante per l’ipotetico avversario degli ottavi.

Per la gara Allegri recupera Dybala che però non partirà tra gli 11 titolari. Unico dubbio sembra essere chi affiancherà McKennie e Locatelli a centrocampo: uno tra Bentancur e Kulusevski. Tra gli assenti al match a Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey si aggiunge Danilo, infortunatosi nell’ultimo match in campionato.

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount, Hudson-Odoi. All.: Tuchel

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All.: Allegri

La partita sarà trasmessa da Sky, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Giancarlo Marocchi. La partita sarà trasmessa in chiaro anche da Canale 5 sul digitale terrestre. Diretta testuale, precisa e puntuale, qui su Virgilio Sport.

Dove vedere Chelsea-Juventus di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Chelsea-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 novembre.

Chelsea-Juventus è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League