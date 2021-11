LIVE INTER - SHAKHTAR DONETSK 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I nerazzurri partono forte dal primo minuto, creano diverse occasioni ma peccano di precisione in fase conclusiva: annullato un gol a Perisic per fuorigioco di Darmian, Trubin decisivo in uscita bassa su Dzeko e Lautaro.19:34

Sanitari in campo per Trubin dopo il contrasto con Lautaro nell'azione precedente, gioco fermo.19:23

OCCASIONE INTER! Filtrante di Barella per Lautaro che si allunga troppo la sfera, ottimo timing in uscita bassa di Trubin.19:21

GOL ANNULLATO INTER! Perisic insacca di sinistro ma Hategan non convalida per un fuorigioco millimetrico di Darmian.19:09

Percussione di Barella, Maycon decisivo in scivolata su Lautaro, palla in angolo.19:07

Calhanoglu apre per Perisic, cross basso, Barella spara alto un rigore in movimento.18:56

Lancio per Fernando, pescato in offside.18:55

De Zerbi opta per Tete-Pedrinho-Solomon alle spalle di Fernando. In difesa, Vitao al posto di Ismaily.19:28

PREPARTITA

Inter - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Shakhtar Donetsk sarà Ovidiu Hategan coadiuvato da Mircea Grigoriu e Sebastian Gheorghe. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Inter – Shakhtar Donetsk è valevole per la quinta giornata, girone D, della Champions League 2021/22. Dopo 4 giornate il girone D è comandato dal Real Madrid con 9 punti, seguito a 2 lunghezze dall’Inter (7 punti), Sheriff 6 punti ed ultimo lo Shakhtar Donetsk ad 1 punto. Partita quella di stasera molto importante per l’Inter che ha l’occasione di allungare in classifica ed approfittare dello scontro Sheriff – Real Madrid. Se l’Inter vincesse, con la vittoria del Real Madrid, la squadra neroazzurra sarebbe qualificata per gli ottavi di finale.

Inzaghi dovrebbe confermare l’11 titolare che ha battuto il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Sempre assenti per infortunio De Vrij e Sanchez.

Probabili formazioni

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Konoplya; Maycon, Stepanenko; Tete, Marcos Antonio, Mudryk; Fernando. All. De Zerbi

La partita sarà visibile in TV e streaming su Sky e Mediaset Infinity.

Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Inter-Shakhtar Donetsk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 novembre.

Inter-Shakhtar Donetsk è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

