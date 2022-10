LIVE BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) EMRE CAN (C)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Borussia dortmund - Manchester city? La gara tra Borussia dortmund e Manchester city si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Borussia dortmund - Manchester city? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Borussia dortmund - Manchester city sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Borussia dortmund - Manchester city? La partita si gioca a Dortmund In che stadio si gioca Borussia dortmund - Manchester city? Stadio SIGNAL IDUNA PARK Chi trasmette la partita Borussia dortmund - Manchester city? La partita tra Borussia dortmund e Manchester city verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual'è il risultato di Borussia Dortmund - Manchester City? Al 20° minuto del primo tempo il risultato di Borussia Dortmund - Manchester City è 0-0

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Manchester City sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Borussia Dortmund-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle cinque partite di Champions League contro il Manchester City (1N, 3P), 1-0 in casa nella fase a gironi 2012/13.

Il Manchester City ha vinto le ultime tre partite di Champions League contro il Borussia Dortmund, tutte per 2-1. Nessuna squadra ha mai battuto un’avversaria con lo stesso punteggio in quattro partite consecutive di Champions League (il Bayern Monaco ha sconfitto l'Arsenal per 5-1 in tre incontri di fila tra il 2015 e il 2017).

Il Manchester City ha vinto 14 delle ultime 16 partite di Champions League contro squadre tedesche (1N, 1P), ma ha perso l'ultima trasferta, contro l'RB Lipsia per 2-1. Il City ha vinto 16 partite contro avversarie tedesche nella competizione, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra nazione.

Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 14 partite casalinghe di Champions (8V, 4N), anche se una di queste sconfitte è arrivata contro il City nell'aprile 2021 (1-2 nel ritorno dei quarti di finale).

Il Manchester City è, insieme al Club Brugge, una delle due squadre che non hanno subito gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions League. L’unica rete concessa dal City nel torneo in corso è stata per un colpo di testa di Jude Bellingham su sviluppi di calcio d'angolo nella seconda giornata.

Solo una squadra ha impedito al Borussia Dortmund di segnare nelle ultime 20 partite di Champions League (0-4 contro l'Ajax nell’ottobre 2021). La squadra tedesca ha segnato una media di 1.9 gol a partita in questa serie, per un totale di 38 centri.

La distanza media di partenza delle sequenze di gioco del Manchester City in questa Champions League è di 48.2 metri dalla propria porta: è la più alta rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso, mostrando la sua capacità di recuperare la palla nelle zone avanzate di campo.

In caso di presenza e gol per Erling Haaland con il Manchester City in questa partita, potrebbe andare a segno in almeno cinque presenze consecutive per la terza volta in Champions League. Solo cinque giocatori hanno precedentemente hanno trovato il gol in almeno 5 gare di fila in ben tre diverse occasioni: Cristiano Ronaldo (5), Lionel Messi (3), Robert Lewandowski (3), Zlatan Ibrahimovic (3) e Ruud van Nistelrooy (3).

Nessun terzino ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro (29) o un gol (5) di João Cancelo del Manchester City in questa Champions League. Cancelo ha già realizzato tre assist in questa stagione (in quattro partite), eguagliando il suo record stagionale nella competizione (tre in nove partite nel 2021/22).

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, nessun giocatore è stato coinvolto in più gol di Erling Haaland del Manchester City (cinque gol) o Jude Bellingham del Borussia Dortmund (quattro gol, un assist).

Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 ottobre.

Borussia Dortmund-Manchester City è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Borussia Dortmund - Manchester City tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League