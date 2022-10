LIVE CELTIC - SHAKHTAR DONETSK 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Celtic - Shakhtar donetsk? La gara tra Celtic e Shakhtar donetsk si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Celtic - Shakhtar donetsk? L'arbitro del match sarà Serdar Gözübüyük Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Celtic - Shakhtar donetsk sarà Dennis Higler Dove si gioca Celtic - Shakhtar donetsk? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Celtic - Shakhtar donetsk? Stadio Celtic Park Chi trasmette la partita Celtic - Shakhtar donetsk? La partita tra Celtic e Shakhtar donetsk verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Celtic - Shakhtar Donetsk? Al 22° minuto del primo tempo il risultato di Celtic - Shakhtar Donetsk è 0-0

PREPARTITA

Celtic - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Shakhtar Donetsk sarà Serdar Gözübüyük coadiuvato da Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Celtic-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celtic ha vinto entrambi i precedenti in casa contro lo Shakhtar Donetsk nelle competizioni europee, ottenendo due successi per 1-0 e 2-1 nelle fasi a gironi della Champions League, rispettivamente nel 2004/05 e nel 2007/08.

Non c’è mai stata una vittoria esterna nei cinque precedenti tra Celtic e Shakhtar Donetsk in Champions League, quattro vittorie interne e un pareggio arrivato proprio nella sfida più recente alla seconda giornata in questo torneo (1-1 in Polonia).

Nei cinque precedenti incontri tra Celtic e Shakhtar Donetsk nella fase a gironi della Champions League, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie a testa; l’unico pareggio è arrivato nella sfida più recente, nella partita d’andata di questa stagione (1-1).

Lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto una partita esterna contro una squadra britannica in Champions League, perdendo otto delle nove sfide (1N) e trovando il pareggio nella più recente contro il Manchester City nel novembre 2019 (1-1).

Il Celtic ha perso sette delle ultime otto partite in Champions League (1N) e cerca la prima vittoria nella competizione da settembre 2017 (3-0 all’Anderlecht).

In caso di sconfitta, il Celtic diventerebbe la prima squadra a perdere otto partite interne di fila nella storia della Champions League. L'attuale striscia di sette sconfitte casalinghe consecutive è la più lunga della competizione insieme a quella del Monaco terminata nel 2018/19.

Dopo il successo contro il Lipsia nella prima giornata, lo Shakhtar Donetsk cercherà di ottenere più di una vittoria esterna in una singola edizione della Champions League per la prima volta dal 2010/11, in cui ottenne tre successi in trasferta: due nella fase a gironi (3-0 al Braga e al Partizan Belgrado) e uno agli ottavi di finale (3-2 contro la Roma).

Il Celtic ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 29 partite in Champions League, nella vittoria contro l’Anderlecht nel settembre 2017. In queste 29 sfide gli scozzesi hanno subito 70 reti (media di 2.4 a partita).

Oleksandr Zubkov ha segnato nelle ultime due presenze con lo Shakhtar Donetsk in Champions League, entrambe contro il Real Madrid (sia in casa che in trasferta). Zubkov potrebbe diventare solo il quarto giocatore a realizzare una rete in tre sfide di fila con lo Shakhtar Donetsk nella competizione dopo Eduardo da Silva, Luiz Adriano e Alex Teixeira.

Jota è l’unico del Celtic ad aver segnato in questa Champions League, e potrebbe diventare il quinto giocatore a segnare in due partite consecutive per il club nella competizione, e il primo da Georgios Samaras ad ottobre 2012.

