Gol! Salisburgo 1, Chelsea 1. Junior Adamu (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maximilian Wöber con cross in seguito a un contropiede.19:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Salisburgo - Chelsea? La gara tra Salisburgo e Chelsea si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Salisburgo - Chelsea? L'arbitro del match sarà Sandro Schärer Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Salisburgo - Chelsea sarà Fedayi San Dove si gioca Salisburgo - Chelsea? La partita si gioca a Wals bei Salzburg In che stadio si gioca Salisburgo - Chelsea? Stadio Red Bull Arena Salzburg Chi trasmette la partita Salisburgo - Chelsea? La partita tra Salisburgo e Chelsea verrà trasmessa da Sky Sport 1, Sky e Mediaset Infinity Quale è stato il risultato finale di Salisburgo - Chelsea? La gara tra Salisburgo e Chelsea si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Salisburgo - Chelsea? Il marcatore Salisburgo è stato Junior Adamu al 48' mentre i marcatori Chelsea sono stati Mateo Kovacic al 23' e Kai Havertz al 64'

PREPARTITA

Salisburgo - Chelsea è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Chelsea sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Salisburgo-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente confronto in Europa tra Salisburgo e Chelsea è quello andato in scena nel secondo turno della fase a gironi di questa Champions League: 1-1, il finale.

Il Chelsea ha giocato soltanto due trasferte in competizioni europee in Austria, perdendo 1-0 in casa del Wiener Sport-Club, nel novembre 1965, nella Coppa delle Fiere, e pareggiando 1-1, contro l'FK Austria Vienna, nel novembre 1994, in Coppa delle Coppe.

Il Salisburgo non ha vinto alcuna delle sette partite giocate in competizioni europee contro squadre inglesi (2N, 5P): pareggio e sconfitta contro il Blackburn Rovers; due ko sia contro il Manchester City che il Liverpool e una gara chiusa in parità contro il Chelsea. Le formazioni inglesi sono quelle affrontate più volte dal club austriaco senza essere mai riuscito a vincere in competizioni europee.

Il Salisburgo ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime sette partite di Champions League; soltanto una squadra ha realizzato solo una rete per più match consecutivi nella competizione: l'Olympiakos, con una serie di 10 gare di fila, interrotta nel novembre 2005.

Il Chelsea ha vinto le ultime due partite di Champions League, superando il Milan per 3-0 allo Stamford Bridge e 2-0 al Meazza. L'ultima volta in cui i Blues hanno infilato tre successi consecutivi nella competizione, con un margine di almeno due gol, risale a ottobre-novembre 2013, sotto la gestione di José Mourinho.

Il Salisburgo è la squadra che vanta l'età media più bassa dell’XI titolare schierato in questa Champions League: 22 anni e 346 giorni.

Il Chelsea è la squadra che ha effettuato il pressing più alto in questa Champions League (indice PPDA dell’8.3%, ovvero il rapporto tra i passaggi della squadra avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva).

Soltanto il Manchester City (1,79) ha un valore di ‘expected goals contro’ (gol che avrebbe dovuto subire in base alla qualità dei tiri affrontati) inferiore rispetto a quello del Chelsea (1,81) in questa Champions League; i Blues hanno concesso finora soltanto otto conclusioni in porta: anche in questo caso, solo il Manchester City ha fatto meglio (quattro).

Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato nelle ultime due partite giocate in Champions League con il Chelsea (due gol), mentre l'ultimo giocatore a essere andato a bersaglio in tre sfide consecutive nella competizione con la maglia dei Blues è stato Willian, nel dicembre 2015.

Solo Erling Haaland ha segnato più gol (otto) in Champions League con il Salisburgo rispetto a Noah Okafor (sei). L'attaccante svizzero ha firmato tre reti nella competizione in questa stagione; dovesse segnare, registrerebbe il suo miglior risultato in una stagione in competizioni Europee.

Dove vedere Salisburgo-Chelsea di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Salisburgo-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 ottobre.

Salisburgo-Chelsea è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Salisburgo - Chelsea tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League