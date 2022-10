DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Barcellona - Bayern monaco? La gara tra Barcellona e Bayern monaco si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Barcellona - Bayern monaco? L'arbitro del match sarà Anthony Taylor Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Barcellona - Bayern monaco sarà Stuart Attwell Dove si gioca Barcellona - Bayern monaco? La partita si gioca a Barcelona In che stadio si gioca Barcellona - Bayern monaco? Stadio Spotify Camp Nou Chi trasmette la partita Barcellona - Bayern monaco? La partita tra Barcellona e Bayern monaco verrà trasmessa da Sky Sport Football, Mediaset Infinity e Sky

PREPARTITA

Barcellona - Bayern Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Bayern Monaco sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Barcellona-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Barcellona ha perso nove delle 12 partite di Champions League contro il Bayern Monaco (2V, 1N), comprese le ultime cinque. Solo lo stesso Bayern Monaco contro il Real Madrid (10) ha perso più partite contro un singolo avversario nella storia della Champions League.

Il Bayern Monaco ha vinto tre delle cinque trasferte di Champions League contro il Barcellona (2P), più di ogni altra squadra. Insieme a Juventus e Real Madrid, è una delle tre squadre ad aver vinto più di quanto ha perso in casa del Barça in Champions League.

Il Barcellona ha perso le ultime due partite casalinghe contro squadre tedesche in competizioni europee: 0-3 contro il Bayern Monaco nel settembre 2021 in Champions League e 2-3 contro l’Eintracht Frankfurt nell’aprile di quest'anno in Europa League. In precedenza, non ne ha mai perse tre di fila in casa contro avversari tedeschi.

Il Bayern ha subito una sconfitta solo in una delle ultime cinque trasferte contro squadre spagnole in Champions League (2V, 2N), anche se la sconfitta è arrivata nella più recente – 0-1 contro il Villarreal nei quarti di finale della scorsa stagione.

Il Barcellona potrebbe essere eliminato nella fase a gironi di Champions League due volte consecutive solo per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 1997/98 e nel 1998/99 con Louis van Gaal.

Se il Bayern Monaco vince questa partita, sarà solo la quinta volta che il Barcellona viene battuto due volte dalla stessa squadra in una stagione di Champions League. Il Bayern è stato responsabile di tre delle quattro precedenti (1998/99, 2012/13 e 2021/22), con la Dynamo Kyiv l'unica altra (nel 1997/98).

Nessuna squadra ha segnato più gol con azioni di almeno 10 passaggi del Bayern Monaco in questa Champions League (tre), uno di questi è arrivato nell'andata contro il Barcellona all'Allianz Arena.

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato 52 gol in 53 partite casalinghe di Champions League (38 con il Bayern Monaco, nove con il Borussia Dortmund e cinque con il Barcellona). I suoi cinque gol allo Spotify Camp Nou per il suo club attuale sono il massimo per un giocatore del Barcellona nelle prime due partite casalinghe nella competizione.

Il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka ha preso parte a cinque gol nelle ultime due partite di Champions League (due gol, tre assist), tanti quanti nelle sue 21 presenze nella competizione.

Tutti e quattro i gol di Leroy Sané in questa Champions League sono stati segnati a seguito di un movimento palla al piede (di oltre 5 metri); il massimo tra i giocatori della competizione in questo periodo.

Dove vedere Barcellona-Bayern Monaco di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Barcellona-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 ottobre.

Barcellona-Bayern Monaco è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League