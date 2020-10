LIVE ATALANTA - AJAX 0-2 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ajax in vantaggio per due reti grazie alla rete su rigore di Tadic e il gol in contropiede di Traoré, capace di insaccare in rete un pallone non trattenuto da Sportiello.21:48

Gasperini deve fare a meno di de Roon per un problema muscolare, il tecnico sceglie Pasalic in coppia con Freuler. In avanti Ilicic dal primo minuto con Zapata, Gomez da trequartista.20:34

Esordio in Champions al Gewiss Stadium per l'Atalanta che affronta tra le mura amiche l'Ajax, in questa seconda giornata europea del Girone D.20:26

PREPARTITA

Atalanta - Ajax è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone D.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

L'Atalanta dopo il suo esordio in trasferta in Champions League vittorioso per 4-0 contro la modesta squadra dell'FC Midtjylland, cerca la sua prima vittoria tra le mura di casa. Non sarà facile in quanto stasera l'avversario è l'insidioso Ajax che all'esordio ha perso per 1-0 contro i campioni in carica del Liverpool. La squadra di Gasperini non si trova in un grande stato di forma: nell'ultima partita ha perso malamente in casa per 3-1 contro la Sampdoria.

Gasperini dovrà fare a meno di De Roon: al suo posto giocherà Pasalic a centrocampo insieme a Freuler. Davanti probabilmente ci sarà Muriel con Zapata supportati alle spalle dal Papu Gomez.

Probabili formazioni

Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, D. Neres All.: Ten Hag

Dove vedere Atalanta - Ajax di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Atalanta - Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

La partita sarà visibile in TV in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV.

Il calendario completo di Champions League