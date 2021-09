PILLOLA STATISTICA: L'ultima traversa colpita dall'Inter in Champions League è stata ancora contro lo Shakhtar Donetsk nell'ultima partita della fase a gironi della scorsa CL - in quel caso a scheggiare il legno fu Lautaro Martinez.19:47

Dodo cade in area cercando il contatto con Dimarco, Kovacs fa proseguire e poi avverte lo stesso Dodo, risparmiandogli il giallo per simulazione.19:17

Ancora Skriniar prezioso in chiusura su Solomon entrato in area palla al piede.19:57

Lautaro in verticale per Correa, pescato in offside.20:01

OCCASIONE INTER! Rinvio sbagliato di Pyatov, Lautaro calcia in curva un rigore in movimento.20:10

Azione prolungata dello Shakhtar che non trova spazi per concludere.20:15

Dominio degli ucraini in fase di possesso, Skriniar salva il risultato su Pedrinho, i nerazzurri soffrono e faticano nella manovra trovando i primi tiri nello specchio solo nei minuti finali, con Correa e de Vrij che impegnano severamente Pyatov. Primo punto nel girone per entrambe le compagini.20:44

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Inter è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:45 allo stadio Kiev Olympic Stadium di Kiev.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Inter sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dopo la prima giornata il girone D della Champions League è guidato dal Real Madrid e Sheriff Tiraspol con 3 punti mentre Shakhtar Donetsk ed Inter sono ferme a 0 punti.

Nella prima partita la squadra di Inzaghi ha perso in casa contro il Real Madrid di Ancelotti per 1-0. Diventa importante quindi stasera vincere e guadagnare 3 punti preziosi per la classifica. Inzaghi davanti si affiderà alla coppia Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che in campionato hanno segnato 9 gol in due. Nella scorsa stagione di champions le due squadre pareggiarono due volte 0-0 ma questa sera per i neroazzurri non sarà sufficiente.

