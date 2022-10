DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bayern monaco - Viktoria plzen? La gara tra Bayern monaco e Viktoria plzen si giocherà martedì 4 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Bayern monaco - Viktoria plzen? L'arbitro del match sarà Nikola Dabanovic Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bayern monaco - Viktoria plzen sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Bayern monaco - Viktoria plzen? La partita si gioca a München In che stadio si gioca Bayern monaco - Viktoria plzen? Stadio Allianz Arena Chi trasmette la partita Bayern monaco - Viktoria plzen? La partita tra Bayern monaco e Viktoria plzen verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Quale è stato il risultato finale di Bayern Monaco - Viktoria Plzen? La gara tra Bayern Monaco e Viktoria Plzen si è conclusa con il risultato di 5-0 Chi sono stati i marcatori della partita Bayern Monaco - Viktoria Plzen? I marcatori Bayern Monaco sono stati Leroy Sané al 7', Serge Gnabry al 13', Sadio Mané al 21', 50' e Eric Choupo-Moting al 59'

Bayern Monaco - Viktoria Plzen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Viktoria Plzen sarà Nikola Dabanovic coadiuvato da Milovan Djukic e Vladan Todorovic. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Bayern Monaco-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayern Monaco ha vinto tutte e quattro le partite europee contro il Viktoria Plzen, due volte nella Coppa delle Coppe 1971/72 e due nella Champions League 2013/14.

Nelle due trasferte europee contro il Bayern Monaco, il Viktoria Plzen ha sempre subito almeno cinque gol, perdendo 6-1 nel settembre 1971 in Coppa delle Coppe e 5-0 nell'ottobre 2013 in Champions League.

Il Bayern Monaco punta a vincere tutte le prime tre gare di un’edizione della Champions League per la quarta stagione consecutiva. Nelle prime tre partite nelle ultime quattro stagioni (inclusa questa) ha vinto tutte e 11 le sfide con un punteggio complessivo di 41-7.

Il Viktoria Plzen ha subito sette gol nelle due partite di questa Champions League e ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle 20 gare della competizione (5%), la percentuale più bassa per una qualsiasi squadra con almeno 15 incontri.

Il Bayern Monaco non perde una partita casalinga nella fase a gironi della Champions League dall'edizione 2013/14 (2-3 contro il Manchester City), ottenendo 73 dei 75 punti disponibili nelle gare interne della fase a gironi da quella sconfitta (24V, 1N).

Il Viktoria Plzeň ha perso otto delle 10 trasferte giocate in Champions League (2V). Da quando ha registrato il suo unico clean sheet in trasferta nella vittoria per 1-0 nel novembre 2011 (v BATE Borisov), la squadra ceca ha subito 25 gol nelle ultime sette gare esterne della competizione (1V, 6P).

Il Bayern Monaco ha registrato il 46.8% di possesso palla nella vittoria per 2-0 sul Barcellona, la sua percentuale più bassa in una partita interna di Champions League da nove anni, sempre contro il Barcellona nell'aprile 2013 (34.5%). Il Bayern ha vinto quattro delle ultime sei partite in casa nella competizione quando ha registrato meno del 50% di possesso palla (1N, 1P).

Leroy Sané ha preso parte a 14 gol nelle ultime 11 partite da titolare in Champions League con il Bayern Monaco (8 reti, 6 assist). Potrebbe diventare solo il secondo giocatore a segnare nelle prime tre gare stagionali del club in Champions League dopo Robert Lewandowski (2019/20 e 2021/22) e il primo tedesco a riuscirci con i bavaresi da Karl-Heinz Rummenigge nella Coppa dei Campioni 1980/81.

Adam Vlkanova ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore del Viktoria Plzeň in questa Champions League (3) - infatti, è il giocatore della squadra ceca ad aver preso parte a più conclusioni (5 - due tiri e tre occasioni create).

Jamal Musiala ha creato cinque occasioni su azione nella vittoria del Bayern Monaco sul Barcellona nell'ultima giornata; è stato il primo U20 a registrarne così tante in una partita di Champions League da Xherdan Shaqiri, 19 anni, nel dicembre 2010 (cinque con il Basilea, contro il suo futuro club, il Bayern Monaco).

