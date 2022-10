LIVE INTER - BARCELLONA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Xavi con Sergi Roberto da terzino, Marcos Alonso a sinistra; in attacco Lewandowski con Raphinha e Dembele, in panchina Ansu Fati e Ferran Torres.20:34

Inzaghi punta sul duo Lautaro - Correa vista la assenza di Lukaku, panchina per Dzeko. Calhanoglu da regista, Onana in porta.20:33

L'Inter ha vinto solo due delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona (4N, 8P), 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970 e 3-1 in Champions League nell'aprile 2010.16:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Barcellona? La gara tra Inter e Barcellona si giocherà martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Inter - Barcellona? L'arbitro del match sarà Slavko Vincic Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Barcellona sarà Pol van Boekel Dove si gioca Inter - Barcellona? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Barcellona? Stadio Giuseppe Meazza Quale è la classifica del girone C? Questa la classifica del girone C dopo 3 giornate giocate: Bayern Monaco 9 punti, Barcellona e Inter 4 punti, Viktoria Plzen 0 punti. Chi trasmette la partita Inter - Barcellona? La partita tra Inter e Barcellona verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 e Canale 5 Qual'è il risultato di Inter - Barcellona? Al 1° minuto del primo tempo il risultato di Inter - Barcellona è 0-0

PREPARTITA

Inter – Barcellona è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone C.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter – Barcellona sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dopo 2 giornate il girone C vede in testa il Bayern Monaco con 6 punti, seguito da Barcellona ed Inter a 3 punti e Viktoria Plzen ferma a 0 punti.

Nelle prime due giornate l’Inter di Inzaghi ha perso contro il Bayern Monaco in casa per 2-0 e vinto in trasferta contro il Viktoria Plzen sempre per 2-0. E’ una partita molto importante per la squadra di Inzaghi in ottica secondo posto del girone.

Il momento di forma non è dei migliori dato che alla ripresa del campionato dopo la sosta della nazionale l’Inter ha perso in casa per 2-1 contro la Roma. Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku e Brozovic, ai box per problemi muscolari. In dubbio anche Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento. In porta sicuro Onana al posto di Handanovic.

Xavi invece si affida davanti a Lewandowski supportato da Raphina e Dembelé. Nella Liga il Barcellona dopo 7 partite è in testa a pari merito con il Real Madrid.

Probabili formazioni Inter-Barcellona

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Dove vedere Inter-Barcellona in diretta TV e streaming

Inter-Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 4 ottobre. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 e sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go e Infinity plus.