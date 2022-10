PREPARTITA

Marseille - Sporting Lisbona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 19:00 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Sporting Lisbona sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Marseille-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro in assoluto in competizioni europee tra Marsiglia e Sporting.

Il Marsiglia ha perso sei delle otto partite di Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre portoghesi (1V, 1N), con l'unica vittoria arrivata nella gara casalinga della semifinale nel 1989/90, 2-1 sul Benfica.

Lo Sporting non affronta squadre francesi in competizioni europee dalla fase a gironi dell’Europa League 2010/11, quando vinse entrambe le sfide contro il Lille (2-1 in trasferta, 1-0 in casa).

Il Marsiglia ha perso 16 delle ultime 17 partite di Champions League (1V), mancando l’appuntamento con il gol in 11 gare di questa serie, comprese entrambe quelle in questa stagione.

Dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte alla prima giornata, lo Sporting potrebbe vincere due gare esterne consecutive in Champions League per la prima volta dalla stagione 2008/09 (1-0 v Shakhtar Donetsk e Basilea sotto Paulo Bento).

Il Marsiglia potrebbe perdere le prime tre partite stagionali di Champions League per la terza partecipazione consecutiva, dopo il 2013/14 e il 2020/21. Nessuna squadra ha mai perso le prime tre gare in tre presenze consecutive nella competizione.

Lo Sporting ha vinto per la prima volta le prime due partite di una stagione di Champions League, battendo l’Eintracht e il Tottenham. Aveva perso le prime due partite della scorsa stagione, ma da allora ha ottenuto il successo in cinque delle sei sfide nella fase a gironi della competizione.

Marcus Edwards ha tentato (7) e completato (4) più dribbling di qualsiasi altro giocatore nella partita tra Sporting e Tottenham nella seconda giornata - è inoltre il calciatore che conta più dribbling che hanno portato a un tiro in questa Champions League (3).

Dimitri Payet ha preso parte a tre gol (2 reti, 1 assist) in 12 presenze di Champions League con il Marsiglia (uno ogni 228 minuti) rispetto ai 20 (9 gol, 11 assist) in 28 presenze tra Europa League e Conference League (uno ogni 98 minuti). Payet ha perso 18 delle sue 22 partite di Champions (7/10 con il Lille, 11/12 con il Marsiglia), la peggiore percentuale di sconfitte rispetto a qualsiasi giocatore con più di 20 presenze nella competizione (82%).

Paulinho dello Sporting ha preso parte a sei gol nelle sue 10 presenze in Champions League con il club (4 reti, 2 assist), nessun compagno di squadra ha fatto meglio dall’inizio della scorsa stagione. Contro gli Spurs, è stato il primo giocatore a segnare e fornire assist dal 90º minuto in avanti in una partita di Champions da Neymar con il Barcellona contro il PSG nel marzo 2017.

Dove vedere Marseille-Sporting Lisbona di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Marseille-Sporting Lisbona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Marseille-Sporting Lisbona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

