LIVE LIPSIA - CELTIC 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gol! RB Lipsia 1, Celtic 0. Christopher Nkunku (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.19:12

PREPARTITA

Lipsia - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Celtic sarà Espen Eskås coadiuvato da Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Lipsia-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lipsia ha affrontato il Celtic due volte, nella fase a gironi dell’Europa League 2018/19. Il Lipsia ha vinto 2-0 in casa, ma ha perso 2-1 in trasferta.

Il Celtic non ha mai vinto una trasferta europea in Germania in 13 tentativi precedenti (3N, 10P), non segnando in nove di queste partite e realizzando solo sei gol in totale.

Le squadre scozzesi non hanno vinto nessuna delle ultime 13 trasferte di Coppa dei Campioni/Champions League in Germania (5N, 8P) dalla vittoria per 2-1 dei Rangers contro il Vorwärts Berlin nel novembre 1961.

Il Lipsia non mantiene la porta inviolata in una partita casalinga di Champions League dalla prima giornata dell'edizione 2020/21 (2-0 contro l'Istanbul Basaksehir), subendo una media di due gol in sette partite da allora (14 in totale). Il Lipsia ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle 15 partite casalinghe della competizione, contro Spurs e Istanbul Basaksehir nel 2020.

Il Celtic ha vinto solo una delle precedenti 13 trasferte di Champions League (3N, 9P), in casa dell'Anderlecht nel settembre 2017 con Brendan Rodgers. Tuttavia, ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei trasferte, vincendone una e pareggiandone tre.

Il Lipsia ha perso entrambe le partite di Champions League in questa stagione, contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Dovesse perdere, sarebbe la seconda stagione consecutiva in cui perde le prime tre partite della fase a gironi di Champions League (non è riuscita a qualificarsi nella scorsa stagione).

Marco Rose ha perso otto delle sue ultime 11 partite in Champions League (tre vittorie), con il Borussia Mönchengladbach, il Borussia Dortmund e il Lipsia. Se dovesse vincere, tuttavia, sarebbe solo il secondo allenatore a vincere una partita di Champions League alla guida di tre diverse squadre tedesche, dopo Felix Magath (Stoccarda, Bayern Monaco e Schalke 04).

Jota ha preso parte a 12 dei 26 tiri del Celtic in questa Champions League, guidando la squadra sia nei tiri (sei) che nelle occasioni create (sei). Infatti, solo Piotr Zielinski (otto) del Napoli ha creato più occasioni su azione nelle prime due giornate rispetto all'esterno portoghese (sei).

Dall'inizio della scorsa stagione, Christopher Nkunku ha preso parte a otto gol in Champions League (sette reti e un assist), il doppio di qualsiasi altro giocatore del Lipsia (quattro, Emil Forsberg e André Silva). Tuttavia, non ha ancora segnato o fornito assist nella competizione in questa stagione.

Nelle prime due giornate di questa Champions League, solo Vinícius Júnior (11) ha portato a termine più dribbling di Jota (nove) del Celtic. Il portoghese ne ha completati otto nella sua ultima presenza contro lo Shakhtar Donetsk; dal 2003/04, questo è stato il record per un giocatore del Celtic in una partita di Champions League, insieme ad Aiden McGeady nell'ottobre 2007 contro il Benfica.

