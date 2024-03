DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Lipsia? La gara tra Real madrid e Lipsia si giocherà mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Lipsia? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Lipsia sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Real madrid - Lipsia? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Lipsia? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Lipsia? La partita tra Real madrid e Lipsia verrà trasmessa da Amazon Prime Video Qual è il risultato di Real Madrid - Lipsia? Al 4° minuto del primo tempo il risultato di Real Madrid - Lipsia è 0-0

Real Madrid - Lipsia è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Lipsia sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Il Real Madrid nella fase a gironi ha incontrato Manchester City, Stella Rossa, 1. FC Union Berlin, Napoli e Sporting Braga superando il girone con 18 punti mentre Lipsia ha incontrato Young Boys, Stella Rossa e Manchester City superando il girone con 12 punti.

Real Madrid-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Real Madrid ha vinto due delle tre partite contro il Lipsia in Champions League (1P), mentre l’unico precedente al Santiago Bernabeu è terminato 2-0 per gli spagnoli (fase a gironi nel 2022/23).

Questa sarà la terza trasferta per il Lipsia contro una squadra spagnola nelle competizioni europee, dopo essere stati sconfitti nella più recente (2-0 v Real Madrid), la formazione tedesca aveva vinto contro la Real Sociedad nei play-off di Europa League nel 2021/22 (3-1).

Il Real Madrid non ha superato il turno solo in uno degli ultimi 20 doppi confronti in Champions League dopo aver vinto la gara di andata, contro l’Ajax nel 2018/19 agli ottavi di finale (successo 2-1 in trasferta all’andata e sconfitta 4-1 al ritorno in casa).

Il Lipsia non ha vinto nessuna delle ultime sei partite ad eliminazione diretta in Champions League (1N, 5P), non segnando in cinque di queste sei. Il club tedesco è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui non ha vinto la gara di andata della fase a eliminazione diretta nel torneo, entrambe agli ottavi di finale (v Liverpool nel 2020-21 e Manchester City nel 2022-23).

Il Real Madrid ha vinto tutte le sette partite in questa Champions League, e in caso di successo contro il Lipsia, registrerebbe la propria più lunga serie di vittorie consecutive in una singola edizione del torneo (sette anche nel 2014/15 con Carlo Ancelotti).

Il Real Madrid e il Lipsia sono le due squadre che hanno effettuato più tiri in seguito a un recupero offensivo in questa Champions League. Infatti, la rete di Brahim Díaz nella gara di andata, è arrivata da questa situazione di gioco.

Andriy Lunin ha effettuato nove parate contro il Lipsia mantenendo la porta inviolata. Solo una volta la formazione tedesca non ha trovato la rete per più gare consecutive in Champions League, anche in quel caso agli ottavi di finale (v Liverpool nel 2020-21, sconfitta per 4-0 tra andata e ritorno).

Benjamin Sesko ha effettuato sei tiri senza segnare contro il Real Madrid nella gara di andata, con tre di questi in seguito a una grande occasione. Se dovesse trovare la rete in questa gara, diventerebbe il giocatore più giovane a segnare al Santiago Bernabeu in trasferta in una fase a eliminazione diretta della Champions League a partire da Leroy Sané nel marzo 2015 (con lo Shalke 04 a 19 anni).

Vinícius Júnior e Brahim Díaz hanno entrambi completato sei dribbling nella gara di andata contro il Lipsia – è la prima volta che due giocatori del Real Madrid ne completano almeno sei in una gara di Champions League dal maggio 2017 contro l’Atletico Madrid (Luka Modric 9, Isco 8 e Karim Benzema 7).

Il 24% dei passaggi di Toni Kroos in questa Champions League hanno rotto almeno una linea avversaria (105/436), la più alta percentuale per un centrocampista con almeno 25 passaggi nel torneo in corso. Inoltre solo Rodri (128) ne conta di pù del tedesco (105) nella competizione.

Dove vedere Real Madrid-Lipsia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Lipsia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 marzo.

Real Madrid-Lipsia è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League