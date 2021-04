4-3-3 per il Borussia Dortmund: Hitz - Mateu Morey, Emre Can, Hummels, Akanji - Bellingham, Dahoud, Raphael Guerreiro - Knauff, Haaland, Reus. A disp.: Burki, Drljaca, Reinier, Meunier, Schulz, Piszczek, Reyna, Passlack, Tigges, Delaney, Brandt, Thorgan Hazard.20:23

PREPARTITA

Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per l'andata dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Borussia Dortmund sarà Ovidiu Hategan coadiuvato da Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Al VAR invece ci sarà invece il nostro Marco Di Bello.

Il Manchester City nella fase a gironi ha incontrato FC Porto, Marsiglia e Olympiakos superando il girone al primo con 16 punti mentre il Borussia Dortmund ha incontrato Lazio, Bruges e Zenit superando il girone al primo posto con 13 punti. Negli ottavi di finale il Manchester di Guardiola ha battuto agevolmente per 2-0 sia in casa che in trasferta il Borussia Monchengladbach, mentre il Borussia Dortmund ha avuto la meglio contro il Siviglia grazie alla vittoria per 3-2 in trasferta ed il pareggio casalingo per 2-2.

Dove vedere Manchester City-Borussia Dortmund di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Manchester City-Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 aprile.

Manchester City-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Quarti della fase a gironi della Champions League 2020/2021. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League