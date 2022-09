LIVE INTER - BAYERN MONACO 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Onana esce in presa alta e lancia subito lungo per Martinez, Lucas Hernandez fa buona guardia e anticipa l'argentino in fallo laterale.21:12

OCCASIONE BAYERN! Muller viene servito sul dischetto del rigore da Sané e gira col sinistro sporco verso Onana. Il portiere nerazzurro non si fa sorprendere e blocca in sicurezza.21:09

Cambia qualcosa anche Nagelsmann rispetto all'1-1 di Berlino contro l'Union. Neuer confermatissimo tra i pali, davanti a lui con De Ligt c'è Hernandez e non Upamecano, niente di nuovo invece sulle fasce con Pavard a destra e Davies a sinistra. Cerniera di centrocampo formata sempre da Kimmich e Sabitzer, mentre davanti non ci sarà Musiala, al suo posto viene avanzato Mané con Muller trequartista centrale. Le ali sono invece sempre Coman e Sané.20:37

Inzaghi cambia tutto rispetto all'undici iniziale del derby. Le novità più grosse sono la panchina di capitan Handanovic, al suo posto debutta Onana. D'Ambrosio prende posto in difesa con Skriniar e Bastoni e a fargli spazio è De Vrij. A centrocampo confermati solo Dumfries, Brozovic e Calhanoglu. Con loro ci saranno Mkhitaryan e Gosens. In attacco spazio a Dzeko con Lautaro Martinez.21:05

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 per il Bayern: Neuer - Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Coman, Muller, Sané - Mané. In panchina: Ulreich, Schenk, Upamecano, Gnabry, Goretzka, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui, Musiala, Stanisic.20:52

Sono tre i precedenti tra Inter e Bayern a San Siro e non di grande auspicio per i nerazzurri. Il Bayern ha infatti sempre vinto a Milano, l'ultima volta nella gara di andata degli ottavi 2010/11 per 1-0 con rete di Mario Gomez allo scadere, risultato però ribaltato al ritorno dai nerazzurri con un rocambolesco 2-3. La mente dei tifosi nerazzurri non può però non andare alla magica notte di Madrid del 22 maggio 2010 quando la doppietta di Milito stese i bavaresi e regalò il Triplete alla squadra allenata da Mourinho. 14:47

Battesimo del fuoco per gli uomini di Inzaghi che, dopo un avvio di stagione non esaltante, culminato con la sconiftta nel derby di sabato scorso, si trovano ad affrontare una delle favoritissime per la vittoria finale della Champions. I bavaresi, nonostante l'addio a Lewandowski, sostituito da Mané, hanno iniziato la stagione a tutto fuoco, segnando ben 15 reti nelle prime tre gare, tutte vinte, di campionato, prima di incappare in due pareggi consecutivi che li hanno fatti scivolare al terzo posto in Bundesliga, alle spalle di Friburgo e Borussia Dortmund. La Champions, è risaputo, è però tutt'altro affare ed entrambe le formazioni sono chiamate a dare il tutto per tutto per conquistare tre punti che potrebbero essere già fondamentali per il passaggio del turno in un girone di ferro.14:33

Buonasera e benvenuti alla cronaca scritta di Inter-Bayern Monaco, gara valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League.14:25

Inter – Bayern Monaco è valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, girone C.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter – Bayern Monaco sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Parte stasera l’avventura europea di Champions League dell’Inter che si trova inserita in quello che è forse il peggior girone preliminare di Champions: Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Obiettivo classificarsi tra le prime due e raggiungere gli ottavi di finale. Reduce dalla sconfitta nel derby con il Milan per 3-2, la squadra neroazzurra cerca il riscatto. Mister Inzaghi probabilmente effettuerà dei cambia in difesa con D’Ambrosio che potrebbe giocare al posto di De Vrij. Handanovic dovrebbe difendere la porta, anche se Onana scalpita e potrebbe essere inserito tra i titolari per la prima volta. In forte dubbio Barella: pronto a prendere il posto Mkhitaryan.

Il Bayern Monaco di mister Nagelsmann è partito forte in campionato con tre vittorie nelle prime tre partite di campionato ma ora sembra avere un momento di appannamento: nelle ultime due partite di campionato ha ottenuto due pareggi e si trova terzo in classifica. In difesa rivedremo un ex della Serie A: de Ligt che dovrebbe giocare insieme al fratello di Theo Hernandez, Lucas. Davanti coppia d’attacco formata da Gnabry-Mané supportata da Müller e Coman.

Probabili formazioni Inter – Bayern Monaco

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Coman; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

Inter-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 7 settembre. In TV la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming la partita sarà visibile su Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity.

