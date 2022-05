La Roma ha perso solo due delle 12 partite di UEFA Conference League in questa stagione (entrambe con il Bodø/Glimt). Il Feyenoord è imbattuto in 12 partite di UEFA Conference League in questa stagione (8V, 4N). 19:43

Questa sarà la terza partita in competizioni europee tra Feyenoord e Roma, dopo che si sono affrontate negli ottavi di finale di Europa League 2014/15 – la Roma è passata al turno successivo dopo aver pareggiato in casa (1-1) e vinto in trasferta (2-1).19:40

PREPARTITA

Roma - Feyenoord è valevole per la finale della competizione Conference League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 maggio alle ore 21:00 allo stadio Air Albania Stadium di Tirana.

Arbitro di Roma - Feyenoord sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

La Roma si è qualificata per la finale sconfiggendo in semifinale il Leicester grazie alla vittoria per 1-0 in casa dopo il pareggio per 1-1 in Inghilterra. Il Feyenoord invece in semifinale ha avuto la meglio sul Marsiglia vincendo 3-2 in casa e pareggiango 0-0 in Francia.

"Questa finale è storia, storia che abbiamo già scritto per arrivare qui a giocare una finale europea dopo tanti anni, ma quando arrivi qui devi fare tutto il possibile per scrivere la vera storia, e vincere la finale" queste le parole di José Mourinho alla vigilia della finale. Mourinho recupera per la finale anche Mkhitaryan: ieri si è allenato con il gruppo ed il tecnico potrebbe schierarlo dal 1' minuto.

Probabili formazioni

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kokcu; Nelson, Dessers, Sinisterra. Allenatore: Slot

Dove vedere Roma-Feyenoord di Conference League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Roma-Feyenoord si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 maggio. In TV la partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Ci sarà anche la diretta in chiaro su TV8. In streaming la partita sarà visibile su DAZN e Now TV.

