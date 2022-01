LIVE NAPOLI - FIORENTINA 1-2 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori09:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Fiorentina, ottavo di finale della Coppa Italia 2021/22.09:26

Al Diego Armando Maradona, il Napoli ospita la Fiorentina nel secondo ottavo di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Spalletti, dopo la sconfitta interna con lo Spezia, hanno iniziato bene il 2022 pareggiando a Torino con la Juventus e battendo la Sampdoria di misura nonostante la rosa decimata dalle assenze per Covid, infortuni e Coppa d'Africa. Non si può dire lo stesso per la Viola che, dopo il rinvio della gara con l'Udinese, ha perso 4-0 col Torino perdendo contatto dalle squadre in lotta per la Champions. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo che a ottobre, in casa della Fiorentina, i campani si erano imposti per 2-1, con Lozano e Rrahmani a ribaltare l'iniziale vantaggio della squadra di Italiano con Martinez Quarta. 17:15

La Fiorentina non batte il Napoli in gare ufficiali dal 18 gennaio 2020 quando si impose per 2-0 prorio nel capoluogo campano. In Coppa Italia gli ultimi due confronti sono invece stati a favore degli Azzurri, capaci di vincere 1-0 nel 2017 e 3-1 nella finale dell'edizione 2013/2014.17:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Napoli in campo col 4-2-3-1. Ospina - Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam - Lobotka, Demme - Politano, Mertens, Elmas - Petagna. A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian Ruiz, Vergara, Cioffi, Lozano.17:22

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per la Fiorentina. Dragowski - Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi - Duncan, Torreira, Castrovilli - Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Maleh, Pulgar, Terzic, Piatek, Odriozola, Kokorin, Igor.17:35

Spalletti, negativo da qualche giorno al Covid e dunque regolarmente in panchina, fa debuttare dal 1' Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United ma non porta nemmeno in panchina Osimhen, non ancora a proprio agio sul terreno di gioco dopo la frattura delle ossa facciali rimediata contro l'Inter. Tra i pali spazio a Ospina, Di Lorenzo e Ghoulam saranno gli esterni di difesa con il già citato Tuanzebe a far coppia centralmente con Rrahmani. Il duo di centrocampo sarà formato da Lobotka e Demme. Punta centrale Petagna, spalleggiato da Politano, Mertens ed Elmas. In panchina ci saranno Meret e Lozano, anche loro guariti dal Covid come il tecnico toscano.17:30

Cinque cambi per Italiano rispetto alla brutta sconfitta rimediata lunedì a Torino. In porta c'è il rientro di Dragowski dopo l'infortunio che gli ha fatto perdere il finale di 2021. Venuti prende il posto di Odriozola sulla destra, Nastasic quello di Martinez Quarta al centro della difesa. Confermati invece Milenkovic e Biraghi. A centrocampo Duncan rileva Bonaventura mentre Torreira e Castrovilli sono ancora titolari. In avanti non c'è Callejon ma Saponara a completare il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez. Panchina, almeno inizialmente, per gli ultimi arrivati Piatek e Ikoné.17:36

Ad arbitrare il match c'è Ayroldi con Rocca e Di Monte ad assisterlo. Quarto uomo Fourneau. Al VAR Dionisi con Paganessi AVAR.17:38

Cielo sereno e 9 gradi circa a Napoli dove è tutto pronto per l'inizio della gara.17:39

Le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo. Chi vince stasera affronta l'Atalanta nei quarti di finale.17:58

Ayroldi fischia l'inizio della partita!18:01

Napoli che prova subito a costruire dal basso e Fiorentina che, per ora, attende gli avversari.18:02

2' Elmas spinge a terra Milenkovic nel tentativo di intervenire sul rilancio di Ospina. Punizione per la Fiorentina sulla propria trequarti.18:03

3' Anticipo in bello stile di Tuanzebe su Vlahovic e pubblico di casa che non risparmia applausi all'ultimo arrivato in casa Napoli.18:04

4' Elmas ha spazio per l'uno contro uno con Nastasic in area ma il serbo è bravo nella chiusura.18:06

6' Dragowski sbaglia il rinvio e regala una rimessa laterale in zona offensiva al Napoli.18:06

6' Elmas ritarda troppo l'apertura sulla sinistra e Ghoulam finisce in fuorigioco.18:07

8' Politano sfida Biraghi in velocità, rientra sul sinistro e calcia verso la porta colpendo Milenkovic al volto. Poi la palla rimbalza dalle parti di Mertens che non è efficace nell'assist per Petagna. Dragowski blocca in presa alta.18:09

10' Vlahovic prova l'imbucata con l'esterno ma Tuanzebe fa buona guardia e libera l'area napoletana.18:11

11' Elmas colpisce Castrovilli al volto con una pallonata involontaria. Si ferma il gioco per verificare le condizioni del numero 10 ospite.18:12

12' Tutto OK per Castrovilli, si riparte.18:12

12' OCCASIONE FIORENTINA! Vlahovic riceve palla sui 20 metri, si gira e calcia col sinistro sul palo lungo. Ospina risponde presente deviando in calcio d'angolo.18:14

13' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, la difesa di casa respinge, poi Castrovilli non riesce a tenere in campo il lancio di Nastasic.18:14

15' Lancio lungo di Torreira per la corsa di Nico Gonzalez. Ospina esce dalla propria area e spazza coi piedi.18:16

17' Dragowski sbaglia la misura del passaggio per Biraghi, sulla palla si avventa Politano che entra in area di gran carriera ma non trova Petagna con l'assist di destro rasoterra.18:18

18' Dalla parte opposta, Saponara libera il destro dal limite ma trova solo un calcio d'angolo.18:18

18' TRAVERSA DI MILENKOVIC! Milenkovic svetta di testa sul tiro dalla bandierina di Biraghi e colpisce la parte alta della traversa a Ospina battuto!18:19

19' Saponara prova l'ingresso in area dalla sinistra ma Politano, in ripiegamento difensivo, lo chiude in rimessa laterale.18:20

19' Gioco fermo con Biraghi a terra dolorante.18:20

20' Problema al ginocchio destro per il capitano viola che si rialza ma esce dal campo zoppicando. Intanto il gioco riprende.18:21

21' ELMAS! Petagna apre di prima sulla destra per Politano, nello spazio lasciato dalla punta ex Atalanta si infila Elmas che viene servito in area e impegna Dragoswski col destro teso rasoterra. Il portiere polacco copre bene il primo palo e respinge in corner.18:23

23' Imbucata di Saponara per Duncan in area, il ghanese viene anticipato poi entra in modo scomposto su Politano.18:25

23' Arriva il giallo per Duncan che ha rischiato anche il rosso entrando da dietro su Politano.18:25

25' Dopo un avvio di gara timido, la Fiorentina ha preso campo e continua a presentarsi al limite dell'area del Napoli.18:29

26' Milenkovic ruvido su Mertens, Ayroldi lo richiama verbalmente.18:27

29' Napoli tutto dietro la linea della palla e iniziativa totalmente in mano alla Fiorentina.18:30

30' Baricentro altissimo per la squadra di Italiano che per ora non sta dando respiro a quella di Spalletti.18:32

32' Vlahovic si avventa su una palla vagante e crossa in area dalla destra per Duncan. Il ghanese calcia col sinistro ma trova l'opposizione di Di Lorenzo col corpo.18:34

34' Altro filtrante di Saponara in area, stavolta per Vlahovic ma il serbo viene accompagnato a fondo campo da Rrahmani.18:36

36' Demme stende Torreira a centrocampo, i viola chiedono il giallo a gran voce ma Ayroldi non è dello stesso avviso.18:37

36' Testata in area tra Ghoulam e Nico Gonzalez. L'algerino rimane a terra dolorante e i giocatori della Fiorentina mettono la palla in fallo laterale rinunciando a una buona opportunità offensiva. Grande sportività degli uomini di Italiano.18:38

38' Altro scontro tra Nico Gonzalez e Ghoulam: c'è il fallo dell'argentino.18:39

40' Ripartenza del Napoli con Politano che punta Nastasic, entra in area e calcia ampiamente a lato col destro.18:42

41' GOL! Napoli-FIORENTINA 0-1! Rete di Dusan Vlahovic! Saponara salta netto Politano sul lato corto di sinistra dell'area napoletana e serve Vlahovic sui piedi. Il serbo controlla aggirando Tuanzebe e batte Ospina col sinistro ravvicinato.



44' GOL! NAPOLI-Fiorentina 1-1! Rete di Mertens! Dragowski sbaglia il rinvio, Elmas serve Petagna in area, la difesa viola chiude ma un rimpallo fa finire la palla dalle parti di Mertens. Il belga non ci pensa due volte e disegna col destro un arcobaleno perfetto che si infila nel sette dalla parte opposta!



45' Due minuti di recupero.18:48

45'+2' Rosso per Dragowski! Venuti tocca di testa all'indietro per il proprio portiere che, nel frattempo, era uscito dalla propria area e viene costretto a stendere Elmas per non subire il 2-1.18:50

45'+4' Sostituzione Fiorentina: esce Duncan, entra Terracciano.18:50

45'+5' Il recupero si è logicamente prolungato dopo il rosso a Dragowski e la conseguente sostituzione per schierare Terracciano tra i pali.18:52

45'+5' Mertens calcia alto la punizione dal limite.18:51

45'+6' Finisce qui il primo tempo!18:51

Buon primo tempo della Fiorentina fino al vantaggio realizzato da Vlahovic. Dopo la rete del serbo si spegne la luce in casa viola: il Napoli trova subito il pareggio col destro a giro di Mertens e, poco dopo, la superiorità numerica per il rosso a Dragowski, costretto a stendere Elmas dopo un malinteso con Venuti. In precedenza c'era stata la traversa di Milenkovic su azione di calcio d'angolo. 1-1 al riposo ma secondo tempo che si preannuncia denso di emozioni.19:09

Sostituzione Fiorentina: esce Saponara, entra Maleh.19:08

Sostituzione Napoli: esce Ospina, entra Meret.19:09

46' Inizia la ripresa al Diego Armando Maradona!19:09

48' Napoli subito in campo con un altro piglio rispetto alla prima frazione.19:11

48' OCCASIONE NAPOLI! Mertens scarica al centro per Petagna che trova la potenza col sinistro ma non inquadra la porta di Terracciano.19:11

50' MIRACOLO DI TERRACCIANO! Cross dalla sinistra in area piccola, Demme in spaccata anticipa tutti ma Terracciano è prodigioso nella deviazione in corner!19:13

51' Politano lavora il pallone sulla sinistra ma sbaglia completamente la misura del cross.19:14

52' Tuanzebe spinge Vlahovic e la Fiorentina guadagna campo e secondi preziosi per allentare la pressione del Napoli.19:15

53' Il Napoli ha alzato decisamente i giri del motore rispetto alla prima frazione e sta mettendo alle corde la squadra di Italiano.19:16

54' Calcio d'angolo per i padroni di casa.19:17

54' Tuanzebe non arriva all'impatto con la palla sulla traiettoria disegnata da Ghoulam dalla bandierina, poi l'azione continua fino alla respinta di pugno di Terracciano.19:18

56' Giallo per Rrahmani che abbatte Nico Gonzalez al limite della propria area.19:19

57' Occasione su calcio piazzato per la Viola. Biraghi sul pallone.19:20

57' GOL! Napoli-FIORENTINA 1-2! Rete di Biraghi! Il capitano viola calcia la punizione dal limite sulla barriera ma è fortunato nella respinta. La palla gli torna sui piedi, finta la conclusione col destro e disegna un sinistro a giro che bacia il palo e si infila alle spalle di Meret!



Guarda la scheda del giocatore Cristiano Biraghi19:21

59' Punizione per il Napoli al limite dell'area dopo il fallo di Nastasic su Petagna.19:22

59' Nella circostanza viene ammonito Castrovilli.19:22

60' Mertens sul pallone pronto alla battuta col destro.19:23

60' Ghoulam anticipa Mertens e calcia col sinistro basso che viene respinto dalla difesa.19:23

61' Ripartenza della Fiorentina chiusa dall'intervento di Tuanzebe su Maleh. Palla in corner.19:24

62' Petagna riparte dritto per dritto dopo il calcio d'angolo ma la difesa fiorentina rinviene sulla punta del Napoli.19:25

63' Calcio d'angolo per il Napoli dopo il tiro dalla distanza di Lobotka, deviato oltre la linea di fondo.19:25

63' Terracciano respinge di pugno, poi il Napoli spreca tutto con un lancio lungo che termina sul fondo.19:26

64' Sostituzione Napoli: esce Demme, entra Fabian Ruiz.19:27

64' Sostituzione Napoli: esce Politano, entra Lozano.19:27

65' Cross di Ghoulam dalla sinistra raccolto in presa alta da Terracciano.19:28

66' Napoli che non trova spazi tra le linee viola.19:29

67' Vlahovic rimane a terra, colpito duro da Rrahmani. I giocatori del Napoli non calciano fuori la palla nonostante gli inviti di quelli della Fiorentina. Poi risolve tutto Ayroldi fermando il gioco.19:31

68' Si riprende con Ayroldi che scodella la palla per Fabian Ruiz.19:31

69' Lancio lungo dello stesso Fabian Ruiz per Ghoulam che spreca tutto toccando la palla col braccio.19:32

70' OCCASIONE FIORENTINA! Maleh apre per Biraghi, cross al centro per Vlahovic che non tocca ma libera Nico Gonzalez alle proprie spalle. L'argentino, solo in area, calcia alle stelle col sinistro e spreca una ghiotta occasione per il 3-1.19:34