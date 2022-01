LIVE LAZIO - UDINESE 0-0 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lazio e Udinese si giocano all'Olimpico il passaggio ai quarti di finale dove, ad attendere la vincente, c'è il Milan. Entrambe le formazioni, dopo aver chiuso il 2021 in modo brillante, hanno balbettato dopo il cambio di calendario. Per la Lazio la prima vittoria del nuovo anno è arrivata solo domenica contro la Salernitana, dopo il pareggio interno con l'Empoli e la sconfitta esterna contro l'Inter. L'Udinese è invece ancora a caccia della prima affermazione dopo il rinvio della gara con la Fiorentine e le sconfitte con Atalanta e Juventus. Spettacolare 4-4 nell'ultimo precedente tra le due, giocato il 2 dicembre, con la Lazio che andò sotto 3-1 ma fu capace di ribaltare la situazione prima di essere ripresa dalla rete di Arslan a tempo scaduto.10:21

Discreto turnover per Sarri che concede spazio a Pepe Reina tra i pali e Muriqi in avanti. Gli altri cambi rispetto alla vittoria di Salerno in campionato riguardano la fascia destra, dove ci sarà Lazzari al posto di Hysaj, la cabina di regia, dove Leiva prende il posto di Cataldi e l'attacco con Felipe Anderson che prende il posto dell'infortunato Pedro. Panchina per Immobile.16:58