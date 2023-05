Errore di Dumfries, Bonaventura in area per Gonzalez, chiusura decisiva di Bastoni.21:20

Dodo scende sulla fascia, Bonaventura addomestica per Amrabat, rasoterra fuori, non di molto.21:14

GOL! FIORENTINA-Inter 1-0! Rete di Gonzalez. Bonaventura apre per Ikone, cross basso e tagliato per Gonzalez che di destro infila Handanovic. Guarda la scheda del giocatore Nicolás González 21:06

Italiano opta per Gonzalez-Bonaventura-Ikone alle spalle di Cabral, Castrovilli e Amrabat in mediana.21:07

I viola a caccia della settima Coppa Nazionale della loro storia, l'ultima nella stagione 2000/01, nerazzurri - detentori in carica - giocano per conquistare la nona.19:53

Fiorentina-Inter è valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023. La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro del match sarà Massimiliano Irrati coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, con Fabbri quarto uomo. Al VAR Mazzoleni e Marini. Per Irrati questa è la seconda finale della stagione dopo aver arbitrato la Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita. Quest'anno non ha mai arbitrato l'Inter mentre ha diretto una volta la Fiorentina nella sconfitta contro l'Atalanta per 1-0 a Bergamo.

La Fiorentina di Italiano arriva in finale dopo aver avuto la meglio in semifinale sulla Cremonese grazie alla vittoria per 0-2 in trasferta e pareggio 0-0 in casa; l'Inter di Inzaghi invece in semifinale ha superato la Juventus pareggiando 1-1 a Torino e vincendo 1-0 a Milano.

Dove vedere Fiorentina-Inter di Coppa Italia 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fiorentina-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 maggio. In TV la partita Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset canale Canale 5: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.

