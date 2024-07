Durante la conferenza stampa del nuovo allenatore Fonseca, è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic. Tra gli argomenti anche il mercato: “Nessun acquisto finora? Stiamo studiando, parlando, ma non abbiamo fretta, il mercato è ancora lungo ma posso garantire che gli acquisti arriveranno. Zirkzee è il passato. Abbiamo uno in mente, ma non dico il nome. Theo? Sappiamo che è molto felice qua, che la sua famiglia sta bene. Ora con Fonseca avrà più spazio di giocare come piace a lui, il gioco sarà costruito anche per lui. Andrà molto bene, non sono preoccupato”.