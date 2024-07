Diretta live calciomercato martedì 16 luglio: intrigo Juve, offerta irrinunciabile per Osimhen, visite per Morata al Milan

Tra Leicester e Roma, i tifosi sperano che salti la cessione di Soulé che Thiago Motta apprezza ma non al punto da ritenerlo incedibile nella sua Juventus. Giuntoli lo valuta 35 milioni, una cifra che gli inglesi non intendono versare. E la Roma, dal canto suo, preferirebbe inserire contropartite tecniche come El Sharaawy per non andare incontro a un esborso importante.