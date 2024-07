Diretta live calciomercato martedì 23 luglio: Donnarumma al Manchester City ribalta mercato, blitz Cardinale per Fofana, Juve su Adeyemi

Dopo aver lanciato la bomba di mercato, i media inglesi insistono ma il mercato dei portieri sembra non decollare in questa fase e anche Gigio Donnarumma per ora si gode le sue vacanze. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano il Manchester City non sta pianificando l’arrivo di un nuovo grande portiere. L’ipotesi che sta prendendo quota è quella della promozione del secondo portiere attuale Stefan Ortega. Per Donnarumma si profila un rinnovo del contratto fino al 2028 con il PSG e relativo aumento dell’ingaggio da 10 milioni tra parte fissa e variabile. E il sogno della Premier sullo sfondo, per l’estremo difensore napoletano.