Diretta live calciomercato mercoledì 15 gennaio 2025: Kvaratskhelia in fuga a Parigi, visite per Alberto Costa colpo Juve

Alberto Costa è a Torino per sottoporsi alle visite e firmare. L’accordo per il suo acquisto a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes è stato definito: la Juventus verserà una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro più bonus e una percentuale (5%) sulla futura rivendita. Il calciatore classe 2003 è atterrato in Italia questa notte, intorno alle ore 3 all’aeroporto di Torino-Caselle, poi alle 9 di mattina si è recato al J medical per sottoporsi alle visite mediche che precedono la firma sul contratto che lo legherà al club fino a giugno 2029 con un ingaggio da 500mila euro netti all’anno a salire.