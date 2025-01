Vlahovic, contatti Juventus-Arsenal per trattativa lampo alternativa a Sesko: il piano di Giuntoli

Il rinnovo stenta a decollare soprattutto dopo che i contatti tra i due club si sarebbero intensificati. Secondo i media britannici il primo obiettivo rimane, però, il giocatore del Lipsia

L’iperbole odierna rischia di oscurare quell’ipotesi suggestiva, avallata dai contatti che si sarebbero susseguiti tra Juventus e Arsenal, che porterebbe in Premier, Dusan Vlahovic. A varcare stamani la porta del J|medical è stato Alberto Costa, arrivato a Torino nella notte, e nel pomeriggio lo stesso verrà riservato a Kolo Muani nell’apoteosi di un mercato di gennaio che induce a interrogarsi su quel che è stato. Sulle porte scorrevoli estive, sugli ingressi e sulle uscite, sulla profonda e paradossale abbondanza di infortuni, la pareggite che pare affliggere questa squadra filosoficamnete nuova con Thiago Motta in panchina.

La possibilità di una cessione eccellente, fin da subito, e che abbia come attore protagonista Dusan Vlahovic, il quale sarebbe uno dei possibili sostituti di Gabriel Jesus, vittima di un infortunio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arsenal su Vlahovic, contatti Juve

Il brasiliano dell’Arsenal, Gabriel Jesus, ha riportato un gravissimo stop che rischia concretamente di sconvolgere anche il mercato di gennaio, su cui i tabloid britannici e relativi siti stanno scatenando una autentica caccia all’acquisto che andrà a trascinare la squadra che, attualmente, occupa la terza posizione in classifica dietro a Liverpool e Nottingham.

L’Arsenal ha confermato quanto si sospettava fin da domenica, quando Gabriel Jesus si era infortunato nel match di FA Cup contro il Manchester United, e che sarebbe stato evidenziato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore:

“Dopo essere stato sostituito durante la partita di domenica contro il Manchester United, Gabriel Jesus ha ricevuto valutazioni approfondite, scansioni e revisioni specialistiche che hanno confermato che ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gabby verrà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni e presto inizierà il suo programma di recupero e riabilitazione. Continueremo a tenere tutti aggiornati sul recupero di Gabby, con tutti nel club completamente concentrati nel supportare Gabby per garantire che torni in piena forma il prima possibile”.

Il grave infortunio e il rinforzo immediato: Sesko o Vlahovic

L’evidenza a questo punto è innegabile. Perso Gabriel Jesus per tutta la stagione, l’Arsenal necessita nell’immediato, già a partire dalla finestra di gennaio, di un centravanti efficace e del livello del brasiliano, per qualità e quantità, I media britannici si sono scatenati. I nomi aumentano con il passare delle ore e dei giorni, ma in Italia sta crescendo il partito di quanti sostengono Vlahovic tra i papabili successori.

Il serbo sarebbe tra i possibili acquisti in una lista ricca, esaltante per alcuni versi: oltre Benjamin Sesko, classe 2003 del RB Lipsia (scadenza di contratto nel 2029), in questo elenco figurerebbe anche Vlahovic, assente contro l’Atalanta a causa di un affaticamento muscolare.

Fonte: ANSA

Sesko, obiettivo numero 1 dell’Arsenal

Lo stallo sul rinnovo Juventus di Vlahovic

Ma l’operazione Vlahovic, premesso l’interesse che Dusan potrebbe nutrire per un’esperienza in Premier e in un club come l’Arsenal, avrebbe senso? Lato Juventus, in piena fase acquisti con Alberto Costa, Kolo Muani, le possibili aggiunte di Acujo – su cui registriamo la brusca frenata secondo il Mundo deportivo – e un altro colpo, la negoziazione per il rinnovo di Vlahovic sarebbe in una fase di stallo.

Lo spauracchio di trovarsi a cedere Dusan a parametro zero costituisce già di per sé un buon motivo per provvedere a un rinnovo immediato, invece la trattativa è paludosa oltre il dovuto. E monetizzare, qualora l’Arsenal affondi, dopo i contatti riportati ieri, consentirebbe di tirare il fiato.

Fonte: ANSA

Vlahovic con la maglia della Juventus

Le conseguenze per Giuntoli

In caso di cessione di Vlahovic, per il quale a un anno e mezzo dalla scadenza di contratto il valore di mercato ammonta a una cifra che ammonta a 60 milioni, la Juventus potrebbe incassare una somma sufficiente a investire di nuovo su un attaccante funzionale al gioco di Motta e con richieste meno esose di Dusan, il quale vorrebbe un ritocco al proprio ingaggio.

Su questo capitolo, l’Arsenal non avrebbe difficoltà posto che il primo in lista per lo shopping di gennaio rimane Sesko che il Lipsia cederà difficilmente a metà stagione. Fosse così, Giuntoli potrebbe riconsiderare in extremis l’acquisto di uno dei suoi pallini come Zirzkee, dopo l’infortunio di Fullkrug.