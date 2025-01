La Juventus prima passa da Koop, ma l'olandese resta oggetto misterioso: le colpe di Motta e le accuse dei tifosi

Anche contro la sua ex squadra il jolly ha fornito una prestazione discutibile e si accende la disputa tra chi lo difende e chi lo vorrebbe fuori

Quando parla di lui gli brillano gli occhi: Thiago Motta ha preso una “cotta” sportiva per Koopemeiners e non l’ha mai nascosto. Nella sua Juve camaleontica dove c’è sempre qualcuno che entra e qualcun altro che esce, l’olandese è l’unico vero intoccabile. Perché, secondo il tecnico, sa far tutto e lo sa fare bene, perché nessuno calcia come lui, perché corre e aiuta la squadra. Peccato che in campo i tifosi vedano tutt’altro: un giocatore anonimo, che non riesce a incidere e che sembra il fratello di quello che brillava all’Atalanta.

Koopmeiners contestato dai tifosi dell’Atalanta

Anche contro la sua ex squadra, accolto con astio da quelli che furono i suoi tifosi a Bergamo, una prova discontinua. Se è acclarato che la Juve di Motta prima passa da Koop è altrettanto certo che nel carrello della spesa non trova quanto sperato. Il popolo bianconero è compatto nel giudicare deludenti le sue prestazioni ma si divide in due partiti, quello che dà la colpa all’allenatore che lo utilizza troppo e spesso fuori ruolo e quello che lo vorrebbe un po’ più frequentemente fuori squadra”.

I tifosi della Juventus si dividono su Koopmeiners

Fioccano le reazioni sui social: “Koop doveva uscire, ma è innamorato di sto ragazzo…poi vediamo chi dice che è colpa di Dusan…senza punta non vai da nessuna parte” e poi: “Ieri tutti hanno fatto un’ottima presentazione, l’unico insufficiente è stato Koop” e anche: “Ma Koop non è proprio mai apparso. Motta si ostina a farlo giocare fuori ruolo”, oppure: “La prestazione di Koop ha dipeso molto dalla posizione affidatagli come attaccante centrale. Anche Maradona se lo avessero messo in porta non avrebbe fatto una carriera eccellente” e ancora: “Moriremo tutti senza sapere perché Koop non lo toglie mai pur non brillando”

C’è chi scrive: “Koop anche ieri inguardabile” e poi: “Koop recidivo reiterato” e anche: “Mistero Koop insostituibile” e anche: “Koop è questo. È sempre stato questo. Sicuramente poco meglio, ma non aspettatevi performance esaltanti. È stato un errore pazzesco”, oppure: “Koop corre ad uno all’ ora non si può vedere” e ancora: “Koop ha fatto male dal primo minuto e non lo ha tolto neanche stasera, oramai ai 60 minuti, c’è l’incubo cambi, non li sa fare e in più non ha scelta ed è un gran limite.Non sarà felice dei risultati, ma fare sempre le stesse mosse è un po’ come dimostrare il contrario”

Il web è scatenato: “Io penso che Koop nella mediana sia fortissimo, ora è in totale confusione, ieri metti luiz nella trequarti e mantieni Thuram a centrocampo perchè è un argine importante… qualità che non ha Luiz… tenere Koop è stato un errore… conferma che Motta non sa leggere le partite! Koop non è al 100% ma non ha giocato male. Ha salvato un gol sulla linea e gli hanno ribattuto un tiro da due passi. Ci aspettiamo sempre due assist e gol a partita, quello il problema. Ancora non è in condizione ma ci arriverà perché è forte” e anche: “Su Koop dico: è vero che non gioca alla sua altezza ma da comunque equilibrio e fisicamente si fa sentire“.