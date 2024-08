Diretta live calciomercato mercoledì 7 agosto: Juve, si tratta per Todibo e call Milan per Emerson Royal

La Juventus è pronta ad accelerare per Galeno e chiudere una delle tante operazioni che ha impostato nel corso di questo avvio di sessione estiva. Ieri l’incontro tra il club bianconero con gli agenti del brasiliano, già annunciato nei giorni scorsi. Secondo quel che riferisce Sky Sport, Galeno ha aperto in maniera decisa alla possibilità di giocare in Serie A nella prossima stagione. Il Porto chiede per il giocatore intorno ai 30-35 milioni di euro. Troppo per Giuntoli e gli altri. Si attendono sviluppi imminenti.