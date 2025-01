Diretta live calciomercato venerdì 3 gennaio 2025: su Pellegrini anche il Napoli, intrigo Tomori sull'asse Milan-Juve,

Cristiano Giuntoli intende chiudere per due rinforzi in difesa, in questa sessione appena incominciata. I nomi sula lista sono diversi, importanti e tra essi figura anche il milanista Tomori che, però, il club rossonero non svenderà al club bianconero senza considerare le conseguenze sul reparto arretrato. Secondo calciomercato.com i contati ci sono stati, ma 25 milioni cash sono ritenuti troppi per lui e la proposta di inserire come contropartita tecnica Danilo non si è rivelata convincente. La trattativa è in stand by, non certo chiusa del tutto. A Giuntoli rimangono altre opzioni come Antonio Silva, posta la clausola da 100 milioni che costituisce la garanzia del Benfica, e l’ex Fiorentina Hancko.