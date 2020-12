LIVE STANDARD LIEGI - BENFICA 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) GABRIEL PIRES (C)

(11) FRANCO CERVI (C)

(17) DIOGO GONÇALVES (C)

(19) CHIQUINHO (C)

(27) RAFA (C)

(21) PIZZI (C)

(7) EVERTON (C)

(38) PEDRINHO (C)

(49) ADEL TAARABT (C)

(28) JULIAN WEIGL (C)

(18) ALEKSANDAR BOLJEVIC (C)

(29) JOACHIM CARCELA-GONZALEZ (C)

(10) MEHDI CARCELA-GONZÁLEZ (C)

(12) EDDY SYLVESTRE (C)

(28) SAMUEL BASTIEN (C)

(15) EDEN SHAMIR (C)

(26) NICOLAS RASKIN (C)

Tiro parato. Gian-Luca Waldschmidt (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adel Taarabt.19:42

Tentativo fallito. Abdoul Tapsoba (Standard Liège) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Gavory in seguito a un calcio da fermo.19:30

Tiro parato. Samuel Bastien (Standard Liège) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michel Balikwisha.19:28

Tiro parato. Adel Taarabt (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nuno Tavares.19:30

Tiro parato. Darwin Núñez (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:43

Gol! Standard Liège 1, Benfica 0. Nicolas Raskin (Standard Liège) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Laurent Jans con cross.19:14

Fuorigioco. Everton(Benfica) prova il lancio lungo, ma Darwin Núñez e' colto in fuorigioco.19:02

Fuorigioco. Nicolas Gavory(Standard Liège) prova il lancio lungo, ma Samuel Bastien e' colto in fuorigioco.18:57

PREPARTITA

Standard Liegi - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.

Arbitro di Standard Liegi - Benfica sarà Aleksey Kulbakov coadiuvato da Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko.

Dove vedere Standard Liegi-Benfica di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Standard Liegi-Benfica si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Standard Liegi-Benfica verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

