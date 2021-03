LIVE OLYMPIAKOS - ARSENAL 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(32) EMILE SMITH ROWE (C)

(8) DANI CEBALLOS (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(11) MARTIN ØDEGAARD (C)

(12) WILLIAN (C)

(18) THOMAS PARTEY (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(7) KONSTANTINOS FORTOUNIS (C)

(97) LAZAR RANDJELOVIC (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(4) MOHAMED MADY CAMARA (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(27) BRUMA (C)

Gabriel Magalhães (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.21:43

Andreas Bouchalakis (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.21:37

Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:26

Yann M'Vila (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.21:22

Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Héctor Bellerín con cross.21:07

Fuorigioco. Yann M'Vila(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Youssef El-Arabi e' colto in fuorigioco.21:04

Commento in diretta

PREPARTITA

Olympiakos - Arsenal è valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Olympiakos nella fase a gironi ha incontrato Dundalk e Molde superando il girone con 0 punti mentre Arsenal ha incontrato SK Rapid Wien, Molde e Dundalk superando il girone con 18 punti.

Dove vedere Olympiakos-Arsenal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 marzo.

Olympiakos-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League