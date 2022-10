LIVE 1. FC UNION BERLIN - MALMOE 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio An der Alten Försterei di Berlin 13 Ottobre 2022 ore 21:00

(20) MOUSTAFA ZEIDAN (C)

(40) EMMANUEL LOMOTEY (C)

(18) ROMAIN GALL (C)

(36) PATRIOT SEJDIU (C)

(7) ERDAL RAKIP (C)

(13) MARTIN OLSSON (C)

(31) HUGO LARSSON (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(15) JOSEPH CEESAY (C)

(21) TIM SKARKE (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(6) JULIAN RYERSON (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

Tiro parato. Diogo Leite (Union Berlino) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Genki Haraguchi.21:49

Sostituzione, Malmö FF. Erdal Rakip sostituisce Jo Inge Berget per infortunio.21:37

Fuorigioco. Christopher Trimmel(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Jordan Siebatcheu e' colto in fuorigioco.21:30

Christopher Trimmel (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.21:29

Fuorigioco. Isaac Kiese Thelin(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Anders Christiansen e' colto in fuorigioco.21:27

Tiro parato. Christopher Trimmel (Union Berlino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rani Khedira.21:25

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rani Khedira.21:19

Fuorigioco. Sergio Peña(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Isaac Kiese Thelin e' colto in fuorigioco.21:15

Isaac Kiese Thelin (Malmö FF) e' ammonito per un brutto fallo.21:13

Janik Haberer (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.21:07

Dove si gioca la partita: Stadio: An der Alten Försterei Città: Berlin Capienza: 22012 spettatori19:47

PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Malmoe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio An der Alten Försterei di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Malmoe sarà Aleksandar Stavrev coadiuvato da Dejan Kostadinov e Kushtrim Lika. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

1. FC Union Berlin-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La scorsa settimana queste due squadre si sono incontrate in una competizione europea per la prima volta. Nonostante l’inferiorità numerica poco prima dell'intervallo, l'Union Berlin è andato in vantaggio con Sheraldo Becker dopo 68 minuti, vincendo poi la partita con solo il 28.1% di possesso palla.

Il Malmö non ha mai vinto in trasferta contro avversarie tedesche in otto precedenti (2N, 6P), subendo 19 gol. La trasferta più recente è terminata con una sconfitta contro il Wolfsburg, nel febbraio 2020 in questa competizione.

L'Union Berlin non vince da tre partite casalinghe in competizioni europee (1N, 2P), da quando ha battuto il Maccabi Haifi 3-0 nella scorsa Conference League.

Il Malmö ha perso tutte le ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee, da quando ha battuto il Copenaghen a dicembre 2019.

Il Malmö ha perso tutte le ultime cinque partite di questa competizione e non hai incassato sei sconfitte di fila in Coppa UEFA/Europa League.

