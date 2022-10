LIVE MANCHESTER UNITED - OMONIA NICOSIA 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Old Trafford di Manchester 13 Ottobre 2022 ore 21:00

(42) MIKKEL DISKERUD (C)

(90) ROMAN BEZUS (C)

(30) NIKOLAS PANAGIOTOU (C)

(76) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)

(8) MORETO CASSAMÁ (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(21) ANTONY (C)

(18) CASEMIRO (C)

(10) MARCUS RASHFORD (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(17) FRED (C)

Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lisandro Martínez.22:09

Tiro parato. Andronikos Kakoulli (Omónia Nicosia) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charalampos Charalampous.22:07

Andronikos Kakoulli (Omónia Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo.22:05

Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Manchester United) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:03

Tiro parato. Fred (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes.22:03

Tiro parato. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:02

Tiro parato. Antony (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cristiano Ronaldo.22:01

Tentativo fallito. Casemiro (Manchester United) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bruno Fernandes con cross in seguito a un calcio da fermo.21:45

Tentativo fallito. Bruno Felipe (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Charalampos Charalampous in seguito a un contropiede.21:42

Tiro parato. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tyrell Malacia.21:28

Tiro parato. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bruno Fernandes.21:01

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:54

PREPARTITA

Manchester United - Omonia Nicosia è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Omonia Nicosia sarà Jerome Brisard coadiuvato da Benjamin Pages e Alexis Auger. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Manchester United-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa, contro l'Atletico Madrid e la Real Sociedad. I Red Devils non hanno mai perso tre incontri di fila all'Old Trafford in una competizione europea, con questa che sarà la loro 198ª gara in Europa.

Nessuna squadra cipriota ha mai vinto fuori casa contro una squadra inglese in Europa (2N, 6P); in questo tipo di partite, le squadre inglesi hanno realizzato 27 gol con una media di 3,4 reti a partita. Questa sarà il terzo incontro esterno contro formazioni inglesi per l'Omonia Nicosia in Europa, dopo aver perso i due precedenti contro Arsenal (1994/95) e Manchester City (2008/09).

L'Omonia Nicosia non ha vinto nessuna delle 17 gare esterne giocate nelle principali competizioni europee (3N, 14P) e in generale ha vinto solo due dei 36 incontri fuori casa in questo contesto, battendo il Rabat Ajax nel 1985 e lo Shamrock Rovers nel 1987.

Cristiano Ronaldo ha effettuato otto tiri senza riuscire a trovare la via della rete nell’incontro d’andata contro la squadra cipriota: non calciava così tante volte senza segnare in una gara europea da quella giocata con la maglia della Juventus contro la Lokomotiv Mosca nel novembre 2019 (otto anche in quel caso).

Da quando ha fatto il suo debutto europeo con il Manchester United nel febbraio 2016, Marcus Rashford ha segnato sette gol da subentrato per i Red Devils nelle principali competizioni europee, cinque in più di qualsiasi compagno di squadra.

Dove vedere Manchester United-Omonia Nicosia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Omonia Nicosia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Manchester United-Omonia Nicosia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

